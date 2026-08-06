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A murit Viorel Sibiceanu, omul care a inventat celebrii mici de la Dedulești! „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 12:54
A murit Viorel Sibiceanu, omul care a inventat celebrii mici de la Dedulești! „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”
A murit omul care a inventat celebrii mici de la Dedulești! „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”
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Viorel Sibiceanu, antreprenorul care a pus pe hartă celebrii mici de la Dedulești, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Numele lui a devenit sinonim cu unul dintre cele mai cunoscute popasuri de pe șoselele țării, iar vestea dispariției sale a întristat atât lumea afacerilor, cât și pe cei care i-au trecut pragul de-a lungul anilor.

Povestea succesului a început în 1994. După ani petrecuți în industria cărnii, Viorel Sibiceanu a decis să pornească pe cont propriu și a deschis o terasă la Dedulești. Nimeni nu bănuia atunci că locul avea să se transforme într-un adevărat fenomen, iar micii pregătiți acolo vor deveni un reper pentru românii aflați în drum spre munte sau spre mare.

Viorel Sibiceanu a murit

În scurt timp, popasul de la Dedulești a devenit celebru în toată țara. Mulți făceau un ocol doar pentru a gusta micii care i-au adus faima lui Viorel Sibiceanu, iar afacerea s-a dezvoltat constant, transformându-se într-un cunoscut lanț de restaurante.

Pe lângă activitatea din domeniul HoReCa, omul de afaceri a fost și unul dintre susținătorii echipei FC Argeș. Clubul piteștean i-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

A murit Viorel Sibiceanu, omul care a inventat celebrii mici de la Dedulești! „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”
A murit Viorel Sibiceanu, omul care a inventat celebrii mici de la Dedulești! „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

”Clubul FC Argeș își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a domnului Viorel Sibiceanu, fondatorul lanțului de restaurante Sibiceanu, sponsor al echipei noastre. În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clubului.

Secretul micilor care au făcut înconjurul României

De-a lungul anilor, mulți au încercat să afle ce stă în spatele gustului care a transformat micii de la Dedulești într-un adevărat fenomen. Rețeta pornește de la un amestec de carne de porc și seu de oaie, la care se adaugă usturoi, bicarbonat, sare, piper, cimbru, ienibahar și zeamă concentrată de carne.

Carnea trebuie trecută de două ori prin mașina de tocat, apoi frământată energic timp de aproximativ 15 minute. În timpul acestui proces se adaugă treptat apă, pentru ca amestecul să devină omogen și foarte bine legat. După ce pasta este gata, aceasta trebuie lăsată la rece, în frigider, timp de 5-6 ore, astfel încât aromele să se combine perfect.

Înainte de a ajunge pe grătar, micii se modelează cu mâinile umezite, iar grătarul încins se unge cu seu de oaie. Unul dintre cele mai importante secrete este frământarea intensă a compoziției, care ajută carnea să absoarbă mai mult lichid. Astfel, micii rămân suculenți și pufoși chiar și după preparare.

Potrivit pasionaților de gastronomie, gustul inconfundabil este dat în special de combinația dintre usturoi, seul de oaie și proporția potrivită a cărnii. Iar pentru a fi savurați la adevărata lor valoare, micii trebuie serviți fierbinți, imediat ce sunt luați de pe grătar.

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