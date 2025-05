De ce sunt românii înnebuniți după mici, de fapt. Medicul Vlad Ciurea a explicat ce se întâmplă în creierul nostru

Micii sunt, fără îndoială, vedetele grătarelor românești, mai ales de 1 Mai, când pofta de sărbătoare îi face pe mulți să treacă peste orice regulă alimentară. Mirosul lor îmbietor, sunetul sfârâitului pe grătar și imaginea unei mese pline îi fac pe români să uite de dietă, colesterol sau moderație.

Însă, dincolo de gustul care cucerește stomacul, celebrul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția că pentru creier, micii nu sunt tocmai o alegere inspirată.

„De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, a spus medicul, invitat în emisiunea iThink de la Antena 3 CNN .

CITEȘTE ȘI: Singurul desert recomandat de medicul neurochirurg Vlad Ciurea. Consumat zilnic, face minuni pentru creier

Medicul Vlad Ciurea a explicat că pofta românilor pentru mici este adânc înrădăcinată în memoria colectivă și în biologia noastră:

Deși este conștient că această plăcere culinară e greu de înfrânat, medicul recomandă un consum rar și cu măsură.

„Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate.”, a mai spus Vlad Ciurea pentru sursa menționată.