Singurul desert recomandat de medicul neurochirurg Vlad Ciurea. Consumat zilnic, face minuni pentru creier

Profesorul Vlad Ciurea este cunoscut pentru sfaturile importante pe care le oferă în ceea ce privește sănătatea creierului. Recent, medicul neurochirurg a vorbit despre un desert foarte bun care poate face minuni. Specialistul a transmis că trebuie consumat zilnic.

Există multe păreri legate de pașii pe care trebuie să îi urmăm pentru a ne menține creierul sănătos. În nenumărate rânduri, medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat că hrana, deconectarea de la stres, liniștea și odihna sunt pachetul esențial al longevității. Recent, medicul a precizat că există un desert care poate minuni, dacă alegem să îl consumăm. De asemenea, a enumerat și alte alimente pline de beneficii.

Medicul Vlad Ciurea a făcut câteva recomandări pentru a ne menține creierul sănătos. Neurochirurgul a precizat că putem mânca zilnic o linguriță de miere. De asemenea, acesta a transmis că ciocolata neagră are și ea multiple beneficii.

De partea cealaltă profesorul Vlad Ciurea i-a avertizat pe oameni că zahărul este periculos pentru creier. În schimb, a recomandat alte alimente care favorizează transmițătorii și ajută procesele cerebrale.

Dincolo de alimentație, oamenii care își doresc să mențină creierul sănătos trebuie să țină cont și de alți factori. Spre exemplu, neurochirurgul Vlad Ciurea a precizat că nu este bine să facem mai multe sarcini în același timp pentru că, în acest fel, scade puterea de concentrare.

„Vrem să facem foarte multe lucruri într-o zi și nu reușim să le facem. Am văzut funcționari de bancă, am văzut doctori, care, în timp ce lucrează, răspund și la mesaje pe WhatsApp și pe mail. Toate acestea duc la scăderea puterii de concentrare. Trebuie să iau o decizie, am un dosar al unui pacient, trebuie să știu dacă se operează sau nu, care este cea mai bună metodă, trebuie să-l conving, să-i dau o părere competentă.

În acel moment, nu am nevoie nici să sune telefonul, nici să mă cheme cineva că este bunica pe stradă și nu știe ce are de făcut. Toate acestea te disipează și nu mai ai putere să te concentrezi. Neconcentrându-te, intri în panică. Este doar un pas spre agitație, stres și încă un pas spre un sindrom foarte frecvent astăzi, sindromul burnout, care arată oboseala nervoasă. Prea multe lucruri vrem să facem într-o zi!”, a mai explicat medicul în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.