Crezând că vorbește cu BNR și Poliția Română, o femeie din Capitală a rămas fără 50.000 de lei! Oamenii legii, pe urmele hoților

Escrocheriile sunt din ce în ce mai dese, iar metodele pe care hoții le folosesc sunt tot mai inventive. Recent, doi bărbați au fost arestați după ce au înșelat o femeie cu o sumă importantă de bani. Păgubita a crezut că vorbește la telefon atât cu BNR, cât și cu Poliția Capitalei și a fost astfel convinsă să le înmâneze toți banii din conturi.

O femeie în vârstă de 75 de ani din București a fost păcălită de escroci. Aceștia au reușit să îi golească conturile printr-o metodă de înșelătorie tot mai des folosită. Femeia a rămas fără 50.000 de lei, iar după ce și-a dat seama că a fost păcălită a anunțat autoritățile, care au organizat un flagrant.

Înșelată cu peste 50.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu BNR și Poliția

Potrivit Poliției Capitalei, oamenii legii au fost sesizați în data de 4 august de către o femeie, în vârstă de 75 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni de înșelăciune. Mai exact, femeia a fost căutată de doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 24, respectiv 29 de ani, care au pretins că sunt din cadrul Poliției Române, respectiv Banca Națională a României.

Aceștia i-au spus că ar fi fost formulată o cerere de credit și că, în consecință, conturile bancare i-ar fi fost compromise. De asemenea, aceștia au convins-o să retragă toți banii din conturi și să îi predea unui curier, care se presupune că ar fi lucrat pentru bancă.

„Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, în ziua de 3 august a.c., femeia ar fi fost contactată telefonic de două persoane care și-ar fi atribuit, în mod mincinos, calitățile de polițist și reprezentant al unei instituții bancare. Aceștia i-ar fi comunicat că, pe numele său, ar fi fost formulată o cerere de credit și că, în consecință, conturile bancare i-ar fi fost compromise”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

După ce în prima zi femeia i-a înmânat presupusului curier suma de 50.000 de lei, a doua zi a fost sunată din nou. I s-a cerut să repete operațiunea, motivul fiind că este necesară securizarea întregii sume de bani pe care o avea în conturile bancare. Și de această dată femeia a urmat instrucțiunile, însă atunci când a înmânat plicul cu bani presupusului curier au apărut și oamenii legii.

„La data de 4 august 2026, a fost prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 24 de ani, imediat după ce ar fi primit de la persoana vătămată o altă sumă de bani, acesta prezentându-se drept curier al unei instituții bancare. Totodată, a fost depistat și un al doilea bărbat, în vârstă de 29 de ani, despre care există indicii că ar fi asigurat supravegherea zonei”, se mai arată în comunicat.

Cei doi bărbați în vârstă de 24, respectiv 29 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de înșelăciune.

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