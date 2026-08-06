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Cât de bogat este, de fapt, Dorin Mateiu! Businessul iubitului Simonei Halep merge ca pe roate

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 13:20
Cât de bogat este, de fapt, Dorin Mateiu! Businessul iubitului Simonei Halep merge ca pe roate
Simona Halep și Dorin Mateiu
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Simona Halep trăiește o nouă etapă în viața personală, iar relația cu omul de afaceri Dorin Mateiu a devenit una publică. După o perioadă în care cei doi au preferat discreția, aparițiile și informațiile din ultimele luni au confirmat că formează un cuplu. În paralel cu atenția stârnită de povestea lor, interesul s-a mutat și asupra afaceristului, unul dintre cei mai prosperi antreprenori din România, cu investiții importante atât în industria alimentară, cât și în sectorul imobiliar.

În ultimii ani, Dorin Mateiu și-a consolidat poziția în mediul de afaceri prin investiții de amploare. Una dintre cele mai importante decizii financiare a fost făcută în 2022, când a participat la majorarea de capital a dezvoltatorului imobiliar One United Properties. Atunci, omul de afaceri a investit aproximativ 125 de milioane de lei, devenind unul dintre acționarii importanți ai companiei. În urma operațiunii, participația sa a ajuns la aproximativ 6,63% din capitalul dezvoltatorului imobiliar.

Businessul iubitului Simonei Halep merge ca pe roate

Investiția s-a dovedit una inspirată, în condițiile în care compania și-a continuat dezvoltarea și a raportat rezultate solide. Potrivit datelor financiare aferente primului semestru din 2026, One United Properties a înregistrat tranzacții rezidențiale în valoare totală de peste 106 milioane de euro, confirmând cererea ridicată pentru proiectele dezvoltate și consolidând poziția companiei pe piața imobiliară din România.

Compania pe care o controlează își desfășoară activitatea în Ardeal și are peste 1.300 de angajați. Afacerea a fost dezvoltată începând cu anul 2002 și a devenit, în timp, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul procesării cărnii din România. Pe lângă activitatea din industria alimentară, Dorin Mateiu și-a diversificat investițiile și către alte sectoare economice, în special cel imobiliar, considerat unul dintre cele mai profitabile în ultimii ani.

Performanțele din business i-au adus și un loc în clasamentele celor mai bogați români. Estimările publicate de-a lungul timpului în presa economică arată că averea sa se ridică la aproximativ 70 de milioane de euro, ceea ce îl plasează în rândul celor mai influenți oameni de afaceri din România. Diversificarea investițiilor și strategia orientată către domenii cu potențial ridicat de creștere au contribuit la consolidarea patrimoniului său.

În același timp, relația cu Simona Halep a atras atenția publicului, mai ales că fosta lideră mondială a fost întotdeauna rezervată în privința vieții personale. După divorțul de Toni Iuruc, oficializat în toamna anului 2022, sportiva a ales să își păstreze discreția și să evite expunerea mediatică în ceea ce privește planurile sale sentimentale.

Simona Halep a postat prima imagine cu noul iubit, după ce și-au oficializat relația. Au stat în loja regală, alături de Kate Middleton

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