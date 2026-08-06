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Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe asta. Noile reguli intră în vigoare din 2027

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 13:27
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe asta. Noile reguli intră în vigoare din 2027
Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe asta. Noile reguli intră în vigoare din 2027 / Sursa foto: Pixabay
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Românii care plănuiesc să ajungă în Grecia cu autoturismul vor trebui să fie atenți la modificările aduse legislației rutiere, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit Ministerului Transporturilor din Grecia, noile reglementări prevăd sancțiuni mai dure pentru șoferii care încalcă regulile de circulație.

Pe lângă amenzile aplicate pentru abateri precum neutilizarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil în timpul condusului, autoritățile elene vor introduce și măsuri administrative mai stricte, menite să descurajeze comportamentele care pun în pericol siguranța rutieră.

Un exemplu al noilor sancțiuni vizează șoferii care conduc un vehicul fără a deține categoria de permis necesară. În astfel de situații, autoritățile elene vor dispune suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an, potrivit precizărilor transmise de autoritățile din Grecia.

Sursa foto: Pixabay

Echipamente obligatorii

Cei care se deplasează cu autoturismul în Grecia trebuie să verifice înainte de plecare dacă mașina este echipată în conformitate cu normele aflate în vigoare. Autoritățile elene impun prezența unor dotări esențiale, precum stingătorul, trusa medicală, triunghiul reflectorizant și roata de rezervă.

În perioada iernii, șoferii trebuie să aibă la dispoziție și lanțuri pentru zăpadă. Acestea devin obligatorii în momentul în care poliția dispune aplicarea măsurilor specifice pentru condiții meteo nefavorabile.

Trusa de prim ajutor

În ceea ce privește trusa de prim ajutor, aceasta trebuie să fie complet echipată și să conțină materialele esențiale pentru acordarea primelor îngrijiri în cazul unui accident. Printre acestea se numără pansamente și comprese sterile pentru diferite tipuri de răni, bandaje elastice, leucoplast, plasturi, mănuși de unică folosință, foarfece pentru prim ajutor și o pătură de urgență.

De asemenea, trusa trebuie să includă o mască medicală și instrucțiuni de prim ajutor. Astfel încât intervenția să poată fi realizată rapid și în condiții de siguranță până la sosirea echipajelor specializate.

Intrarea în vigoare a noilor reguli de circulație din Grecia a fost amânată. Acestea urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2027. Informația a fost confirmată de reprezentanții Ministerului Transporturilor din Grecia pentru G4Media. Ei au precizat că noile prevederi vor fi valabile pentru toate vehiculele aflate în trafic pe teritoriul elen.

Șoferii care nu au în autoturism echipamentele obligatorii prevăzute de legislația elenă riscă să fie sancționați cu o amendă de 30 de euro.

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