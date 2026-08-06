Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! Astăzi este cunoscut sub numele de scenă Facey, iar în acest weekend va urca la pupitru și va mixa pe scena Alchemy de la UNTOLD, în fața a zeci de mii de oameni.

La 28 de ani, fostul goalkeeper Cristian Rad a spus că a înțeles destul de devreme că fotbalul nu îi oferea viitorul la care visa. Deși a crescut în academia CFR Cluj și a făcut parte din aceeași generație cu Horațiu Moldovan, a decis să închidă definitiv acel capitol și să își încerce norocul în industria muzicală.

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică!

Artistul a povestit că totul a început încă de la șase ani, când a intrat pentru prima dată pe teren. A trecut prin Academia Ivansuc, apoi a ajuns la CFR Cluj, unde a apărat poarta până la 16 ani. În cele din urmă, a luat decizia care avea să-i schimbe destinul.

„Eu nu am început cu muzica, ci cu fotbalul, când aveam șase ani. Am fost la Academia Ivansuc, din Cluj, după care am ajuns la CFR și am jucat până la 16 ani. Fotbalul nu-mi dădea mari speranțe, nu-mi inspira încredere, de-asta am renunțat. În afară de Academia lui Hagi, noi nu prea punem accent pe copii și juniori, o spun cu părere de rău. Asta mi-a tăiat visul! Din generația mea, unul singur a ajuns fotbalist mare. E vorba despre Horațiu Moldovan, care era și adversarul meu pe post, că eram și eu portar.

Am renunțat prin 2014, când aveam 16 ani. CFR era atunci în insolvență, oricum nu erau prea interesați de juniori, poți număra pe degetele de la o mână câți dintre juniori au ajuns la echipa mare. Treaba asta nu e valabilă doar la CFR, ci în toată România, iar asta m-a făcut să renunț. Nu am niciun regret vizavi de asta, sunt împăcat cu ideea, am primit ce am meritat. Nu aveam valoarea lui Horațiu, sunt sincer. Acum, eu mă mai uit doar la competițiile importante, la meciurile tari”, a declarat artistul.

După ce a spus adio fotbalului, Cristian Rad și-a construit o carieră complet diferită. Și-a luat numele de scenă Facey și a început să lanseze piese, iar acum a ajuns să fie inclus în lineup-ul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa.

Va face spectacol la UNTOLFD

Organizatorii UNTOLD îl descriu drept unul dintre artiștii noului val urban din Cluj-Napoca, care combină influențe trap, hip-hop și linii melodice într-un stil propriu.

„Facey face parte din noua generație de artiști care se afirmă la Cluj-Napoca, România. Îmbinând influențe de trap, hip-hop și elemente melodice, el și-a creat un stil versatil, definit atât de linii melodice încărcate de emoție, cât și de un flow puternic și incisiv. Capacitatea sa de a trece cu ușurință de la voci atmosferice la o interpretare plină de energie l-a ajutat să-și contureze o identitate în cadrul noului val de muzică urbană din Europa de Est”, se arată pe site-ul untold.com.

VEZI ȘI: Un fotbalist cunoscut a făcut milioane din trafic de droguri. A fost prins și condamnat la 6 ani. „Închisoarea e plină de proști”

Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public