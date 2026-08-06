Acasă » Știri » Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 13:51
Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”
Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! Astăzi este cunoscut sub numele de scenă Facey, iar în acest weekend va urca la pupitru și va mixa pe scena Alchemy de la UNTOLD, în fața a zeci de mii de oameni.

La 28 de ani, fostul goalkeeper Cristian Rad a spus că a înțeles destul de devreme că fotbalul nu îi oferea viitorul la care visa. Deși a crescut în academia CFR Cluj și a făcut parte din aceeași generație cu Horațiu Moldovan, a decis să închidă definitiv acel capitol și să își încerce norocul în industria muzicală.

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică!

Artistul a povestit că totul a început încă de la șase ani, când a intrat pentru prima dată pe teren. A trecut prin Academia Ivansuc, apoi a ajuns la CFR Cluj, unde a apărat poarta până la 16 ani. În cele din urmă, a luat decizia care avea să-i schimbe destinul.

„Eu nu am început cu muzica, ci cu fotbalul, când aveam șase ani. Am fost la Academia Ivansuc, din Cluj, după care am ajuns la CFR și am jucat până la 16 ani. Fotbalul nu-mi dădea mari speranțe, nu-mi inspira încredere, de-asta am renunțat. În afară de Academia lui Hagi, noi nu prea punem accent pe copii și juniori, o spun cu părere de rău. Asta mi-a tăiat visul! Din generația mea, unul singur a ajuns fotbalist mare. E vorba despre Horațiu Moldovan, care era și adversarul meu pe post, că eram și eu portar.

Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”
Un fost portar de la CFR Cluj a renunțat la fotbal pentru muzică! E gata să facă istorie la Untold: „Nu îmi dădea mari speranțe”

Am renunțat prin 2014, când aveam 16 ani. CFR era atunci în insolvență, oricum nu erau prea interesați de juniori, poți număra pe degetele de la o mână câți dintre juniori au ajuns la echipa mare. Treaba asta nu e valabilă doar la CFR, ci în toată România, iar asta m-a făcut să renunț. Nu am niciun regret vizavi de asta, sunt împăcat cu ideea, am primit ce am meritat. Nu aveam valoarea lui Horațiu, sunt sincer. Acum, eu mă mai uit doar la competițiile importante, la meciurile tari”, a declarat artistul.

După ce a spus adio fotbalului, Cristian Rad și-a construit o carieră complet diferită. Și-a luat numele de scenă Facey și a început să lanseze piese, iar acum a ajuns să fie inclus în lineup-ul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa.

Va face spectacol la UNTOLFD

Organizatorii UNTOLD îl descriu drept unul dintre artiștii noului val urban din Cluj-Napoca, care combină influențe trap, hip-hop și linii melodice într-un stil propriu.

„Facey face parte din noua generație de artiști care se afirmă la Cluj-Napoca, România. Îmbinând influențe de trap, hip-hop și elemente melodice, el și-a creat un stil versatil, definit atât de linii melodice încărcate de emoție, cât și de un flow puternic și incisiv. Capacitatea sa de a trece cu ușurință de la voci atmosferice la o interpretare plină de energie l-a ajutat să-și contureze o identitate în cadrul noului val de muzică urbană din Europa de Est”, se arată pe site-ul untold.com.

VEZI ȘI: Un fotbalist cunoscut a făcut milioane din trafic de droguri. A fost prins și condamnat la 6 ani. „Închisoarea e plină de proști”
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Știri
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Știri
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat viața
Mediafax
Secretul unui cuplu de pensionari care nu are datorii: metoda plicurilor le-a schimbat...
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de...
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a explodat: „Zeiță superbă!”
Prosport.ro
Cum a apărut Alicia, fiica marelui fotbalist, într-o pereche de bikini. Internetul a...
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX. Descoperirea unei actrițe de la Hollywood
Adevarul
Ce s-a ales de membrii celei mai faimoase secte ucigașe din secolul XX....
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
Digi24
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe...
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține un credit ipotecar
Mediafax
„În niciun fel”. Răspunsul unui deputat întrebat dacă un om obișnuit poate obține...
Parteneri
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic! Și-a etalat formele voluptoase, la...
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
Prosport.ro
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
Click.ro
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are...
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar ce a făcut?”
Digi 24
Stânca vandalizată pe Transfăgărășan. Ce le răspunde un inspector de Poliție celor care întreabă: „Dar...
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Digi24
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a...
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă explozie la peste 40°C?
Promotor.ro
2026: Care e presiunea corectă în anvelope pe caniculă. Cauciucurile de iarnă pot să facă...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129 de lei
go4it.ro
PARKSIDE aduce în LIDL TOP 7 scule pentru orice atelier. „Vedeta” ofertei costă doar 129...
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi pod din Europa?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de ori mai mari. Cine sunt noii „băieți deștepți” din energie de la sud de Dunăre
Gandul.ro
Bulgarii cumpără energie aproape gratis din România și o revând la prețuri de zeci de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Cod roșu de furtuni în România. Zonele în care vremea lovește violent
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice ...
Avertisment privind Super El Niño. Fenomenul din Oceanul Pacific ar putea provoca schimbări climatice majore
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Cum își trăiește zilele mama lui Mario Berinde după tragedie. Sora lui a făcut dezvăluiri dureroase
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de ...
Unde le-a spus Andreea părinților înainte de a pleca de acasă. Copila de 11 ani este căutată de 3 zile
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Un muncitor moldovean a murit pe șantier în prima zi de lucru. Șase români riscă acum pușcăria
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Studiu de caz. Câți ani trebuie să muncești, pentru a ajunge la o pensie de 6.500 de lei
Vezi toate știrile