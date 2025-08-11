Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit în public

Un moment șocant și neașteptat a zguduit atmosfera vibrantă de la festivalul Untold, în timpul unui concert! Totul s-a petrecut în fața fanilor, când solistul a oprit spectacolul după ce a surprins o scenă de violență chiar în mijlocul mulțimii. O femeie era agresată de iubitul ei în public. Vă prezentăm cele mai noi informații!

Festivalul Untold, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, a fost martorul unei scene șocante, care a dat fiori celor prezenți. În timpul unui concert susținut de trupa HVNDS, vibe-ul petrecăreților a fost tulburat brusc de violența unui bărbat din public.

Un videoclip publicat pe TikTok surprinde momentul tensionat în care solistul trupei HVNDS, în timp ce întreținea atmosfera, și-a schimbat brusc atitudinea. Artistul nu a rămas indiferent și a cerut oprirea concertului, spre surprinderea celor prezenți. A ordonat, de asemenea, deschiderea luminilor! Cu o voce ridicată și fără menajamente, a adresat cuvinte dure și jignitoare bărbatului agresiv, condamnându-i comportamentul violent.

Solistul a chemat paza

Artistul nu a stat pe gânduri și a solicitat rapid intervenția echipei de pază pentru a-l scoate afară pe agresor, asigurând protecția victimei și restabilind liniștea în rândul fanilor.

Reacția solistului a devenit rapid un subiect discutat pe TikTok, mulți utilizitori lăudându-i atitudinea solistului care nu a putut rămâne pasiv în fața unei astfel de agresiuni, mai ales într-un spațiu destinat distracției și relaxării.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că acest incident aduce în prim-plan o problemă gravă, dar deseori ignorată, a violenței împotriva partenerei sau partenerului și demonstrează cât de important este să se intervină atunci când se observă astfel de comportamente.

Curajul cântărețului de a opri concertul și de a lua atitudine a fost un exemplu clar că solidaritatea și respectul pentru demnitatea umană trebuie să primeze mereu, chiar și în cele mai neașteptate momente. Este important de precizat faptul că într-o lume în care violență rămâne o problemă reală, gesturile de susținere contează mai mult ca oricând.

Citește și: Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă