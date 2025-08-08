Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă

Festivalul UNTOLD 2025 a suferit modificări de ultim moment în program, după ce două dintre cele mai așteptate trupe, Vama și Paraziții, și-au anulat participarea. Motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă!

Trupa Vama era programată să concerteze sâmbătă seară, în jurul orei 18:40, iar Paraziții urmau să urce pe scenă vineri, la 21:55. Cu toate acestea, ambele formații au decis să se retragă, invocând motive legate de neînțelegeri cu organizatorii și diferențele de viziune care nu au putut fi reconciliate.

Anunțul a fost făcut de trupa Vama printr-o postare pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat regretul față de situația creată.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have”, a comunicat trupa Vama pe pagina oficială de Facebook.

După ani de colaborare fără probleme, formația a decis că este mai bine să se retragă din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD, din cauza unor divergențe care nu au putut fi rezolvate, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Edy Chereji, co-fondatorul festivalului, a reacționat public.

„Avem peste 7 ani de colaborare foarte bună, în urma cărora nu avem ce să ne reproşăm. Şi la această ediţie @untoldfestival îi aşteptam cu bucurie, însă o diferenţă de viziune, apărută în ultimul moment, a dus la decizia trupei de a se retrage. Chiar şi atunci când împărtăşeşti aceleași valori, uneori în viața asta, chiar şi cei mai buni prieteni, în ciuda dialogului, se întâmplă să nu se poata pune de acord. Nu e nimic dramatic, nu e nimic senzaţional, e doar un episod, nu e tot filmul. Până la urmă e de apreciat că ambele părţi avem principii la care ţinem. Principiile ne-au adus împreună în trecut, sunt convins ca principiile și valorile comune ne vor aduce împreună și pe viitor”, a transmis Edy Chereji, co-fondatorul UNTOLD.

Anunțul făcut de Cheloo

Și trupa Paraziții a anunțat că nu va mai urca pe scenă la UNTOLD 2025. Spre deosebire de Vama, mesajul lor a fost unul scurt și mai rezervat. Cheloo a transmis pe Facebook că, din motive care nu țin de trupă, concertul de la Cluj nu va mai avea loc.

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediţia din acest an a UNTOLD Festival. Totodată, trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live. Vă mulţumim pentru înţelegere” a scris Cheloo pe Facebook.

