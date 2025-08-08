Acasă » Știri » Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă

Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă

De: Mihaela Ioana 08/08/2025 | 21:47
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă
Trupele Paraziții și Vama, anunț pentru fanii care merg la UNTOLD 2025. Sursa foto: Facebook / UNTOLD

Festivalul UNTOLD 2025 a suferit modificări de ultim moment în program, după ce două dintre cele mai așteptate trupe, Vama și Paraziții, și-au anulat participarea. Motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă!

Trupa Vama era programată să concerteze sâmbătă seară, în jurul orei 18:40, iar Paraziții urmau să urce pe scenă vineri, la 21:55. Cu toate acestea, ambele formații au decis să se retragă, invocând motive legate de neînțelegeri cu organizatorii și diferențele de viziune care nu au putut fi reconciliate.

Anunțul a fost făcut de trupa Vama printr-o postare pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat regretul față de situația creată.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have”, a comunicat trupa Vama pe pagina oficială de Facebook.

După ani de colaborare fără probleme, formația a decis că este mai bine să se retragă din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD, din cauza unor divergențe care nu au putut fi rezolvate, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Edy Chereji, co-fondatorul festivalului, a reacționat public.

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

„Avem peste 7 ani de colaborare foarte bună, în urma cărora nu avem ce să ne reproşăm. Şi la această ediţie @untoldfestival îi aşteptam cu bucurie, însă o diferenţă de viziune, apărută în ultimul moment, a dus la decizia trupei de a se retrage. Chiar şi atunci când împărtăşeşti aceleași valori, uneori în viața asta, chiar şi cei mai buni prieteni, în ciuda dialogului, se întâmplă să nu se poata pune de acord. Nu e nimic dramatic, nu e nimic senzaţional, e doar un episod, nu e tot filmul. Până la urmă e de apreciat că ambele părţi avem principii la care ţinem. Principiile ne-au adus împreună în trecut, sunt convins ca principiile și valorile comune ne vor aduce împreună și pe viitor”, a transmis Edy Chereji, co-fondatorul UNTOLD.

Anunțul făcut de Cheloo

Și trupa Paraziții a anunțat că nu va mai urca pe scenă la UNTOLD 2025. Spre deosebire de Vama, mesajul lor a fost unul scurt și mai rezervat. Cheloo a transmis pe Facebook că, din motive care nu țin de trupă, concertul de la Cluj nu va mai avea loc.

„Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediţia din acest an a UNTOLD Festival. Totodată, trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live. Vă mulţumim pentru înţelegere” a scris Cheloo pe Facebook.

Citește și: Imaginea anului 2025! Salvatore Ganacci, surprins într-o ipostază inedită alături de Florin Salam

Tags:
Iți recomandăm
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Știri
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Știri
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Adevarul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic!
kfetele.ro
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat...
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A...
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
evz.ro
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Gandul.ro
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
as.ro
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor
Fanatik.ro
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român ...
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din ...
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025
Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, ...
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Vezi toate știrile
×