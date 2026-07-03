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Simona Halep, reguli stricte la masă. Ce alimente nu intră niciodată în meniul ei

De: David Ioan 03/07/2026 | 23:33
Simona Halep, reguli stricte la masă. Ce alimente nu intră niciodată în meniul ei
Simona Halep, reguli stricte la masă. Ce alimente nu intră niciodată în meniul ei. Foto: Profimedia
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Dieta Simonei Halep a atras mereu atenția, mai ales prin combinația dintre disciplină și mici plăceri culinare. Deși s‑a retras din tenisul profesionist, fosta campioană continuă să respecte regulile care au ajutat‑o să rămână ani la rând în topul mondial, inclusiv obiceiuri alimentare pe care mulți nu le-ar fi bănuit.

Simona nu a mizat niciodată pe cure drastice. A preferat moderația, consumând aproape orice îi place, dar în cantități controlate, astfel încât să își păstreze forma fizică și energia necesară antrenamentelor. A subliniat mereu că echilibrul a fost cheia.

Ce alimente nu intră niciodată în meniul Simonei Halep

Un detaliu surprinzător a fost dezvăluit chiar de ea: sportiva avea un ritual zilnic care implica un desert considerat slăbiciune.

„Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine. Nu am o dietă. Mănânc tot ce îmi place, dar lejer, de câteva ori pe zi. Ador pastele, pizza, ciocolata și înghețata”, mărturisea Simona Halep. Pentru ea, acest moment dulce avea și rol psihic, nu doar gastronomic.

Structura meniului ei se bazează pe un balans între proteine și carbohidrați. Dimineața începe de obicei cu ouă și legume, pentru aport de vitamine și energie. La prânz și cină preferă paste cu pui, pește sau fructe de mare, în funcție de program și de nevoile fizice.

În perioada turneelor, după victoriile importante, își permitea un mic răsfăț: o porție de pizza. Totuși, există și alimente pe care le evită aproape complet, chiar dacă sunt considerate sănătoase de majoritatea oamenilor. Printre acestea se numără cafeaua, băuturile carbogazoase și somonul, produse pe care Simona le-a scos din rutina ei alimentară.

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