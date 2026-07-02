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Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”

De: Emanuela Cristescu 02/07/2026 | 15:24
Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”
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Sunt momente care rămân pentru totdeauna în istoria sportului, iar finala de la Wimbledon câștigată de Simona Halep în fața Serenei Williams este unul dintre ele. Au trecut șapte ani de la ziua în care românca a uimit o lume întreagă cu victoria categorică de pe iarba londoneză, iar acum a dezvăluit un detaliu pe care l-a ținut ascuns până în prezent.

Fosta campioană a spus că adevărata bătălie nu a început odată cu primul schimb de mingi, ci cu doar câteva minute înainte, în zona vestiarelor. Acolo s-a petrecut episodul care i-a schimbat complet starea de spirit și care, în opinia ei, a făcut diferența înainte ca cele două mari rivale să intre pe teren.

Simona Halep, despre legendara finală de la Wimbledon

Dezvăluirea apare în documentarul dedicat carierei sale, iar Simona recunoaște că nici măcar nu știe dacă ar fi trebuit să vorbească despre acel moment.

„Cred că una dintre cele mai mari reușite ale miniseriei «Simona – povestea unui vis», este că m-a făcut să povestesc lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum”, a spus Simona, despre documentarul disponibil pe Voyo.

Simona Halep a povestit că regulamentul de la Wimbledon obligă cele două finaliste să pășească împreună pe teren. Numai că, înainte de marea finală, Serena Williams a întârziat să iasă din vestiar, iar minutele de așteptare au fost suficiente pentru ca românca să ia o decizie care avea să îi schimbe complet mentalitatea.

Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”
Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”

„Meciul acela l-am câștigat cumva de la vestiar, dacă pot să zic asta, dacă îndrăznesc să spun asta, pentru că toată lumea o aștepta, bine, asta nu știu dacă trebuie să o spun, dar (râde)…

Toată lumea o aștepta să iasă de la vestiare și acolo, la Wimbledon, trebuie să pleci în același timp, și să intri pe teren în același timp, nu e ca la alte turnee, când anunță prima dată jucătorul mai slab clasat și apoi pe al doilea. La Wimbledon trebuie să intri deodată, ceea ce este foarte frumos.

Și când o așteptam, cred că am așteptat-o vreo 9-10 minute, toată lumea se mișca în jurul meu, eu tensionată, urma finală de Wimbledon, zic măi, dar ce face de nu vine încă. Și când a ieșit, m-am dus glonț, nu am mai așteptat-o să stea lângă mine, m-am dus așa și am zis eu mă duc să fiu prima, să intru prima pe teren și o să joc bine.

De acolo m-am montat. Nu m-am mai lăsat intimidată de ea, pentru că este o sportivă pe care toți au admirat-o, nu cred că există vreun jucător care să nu o admire pe Serena pentru tot ce a făcut și cumva te intimida lucrul acesta, am fost intimidată în multe meciuri.

Dar toate meciurile mele cu ea, 90% dintre ele, au fost foarte aproape, ori în setul trei, ori 6-4, 7-6, foarte aproape. Și aveam cumva încredere că am o șansă cu ea, dar nu la Wimbledon, în finală, unde câștigase de vreo 10 ori”, a povestit Simona Halep.

Abia acum a recunoscut

Astăzi, privind în urmă, românca a spus că nici măcar ea nu credea că va ajunge să ridice trofeul de la Wimbledon. Suprafața de joc nu era favorita ei, iar faptul că în ultimul act o avea în față pe Serena Williams făcea misiunea să pară aproape imposibilă. Cu toate acestea, meci după meci, încrederea a crescut, iar în ziua finalei a ales să intre pe teren fără teamă și fără presiunea rezultatului.

„Nu m-am gândit că o să pot câștiga vreodată la Wimbledon. O spun sincer pentru că suprafața de joc nu mi-a fost niciodată pe plac, deși am avut o semifinală, care n-a fost rea, după un turneu bun în anul acela. Dar n-am crezut că o să pot să ajung în finală și să o și câștig, mai ales cu cine!

A venit de la sine, de la meci la meci am început să cred că am o șansă, iar în finală n-am avut nimic de pierdut. Aveam ceva în cap și am respectat sută la sută ceea ce am primit de la antrenori, de la echipă”, a mai spus ea.

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