O tânără de 29 de ani a fost ucisă de urs în timp ce se afla într-o excursie cu cortul. Tragedia a avut loc la doar o zi după ce se logodise

Sfârșit tragic pentru o tânără de 29 de ani! La doar o zi după ce fusese cerută în căsătorie de iubitul ei, aceasta a fost omorâtă de către un urs brun. Cei doi plecaseră într-o excursie cu cortul, iar în timpul nopții animalul a atacat. Cum s-a întâmplat totul?

Snezhana Korolyova, o tânără de 29 de ani, și iubitul ei se aflau într-o excursie cu cortul în Munții Altai din Rusia. Cei doi se aflau într-un camping din satul Artybash, în apropierea lacului Teletskoye, iar în jurul orei 1:00 noaptea, ursul a ajuns la cortul celor doi și a târât-o pe femeie afară.

Sfârșit tragic pentru o tânără de 29 de ani

Cu doar o zi înainte de tragedie, Snezhana Korolyova fusese cerută de soție de iubitul ei. Cei doi și-au continuat excursia și au ajuns în campingul din satul Artybash. În timpul nopții, ursul le-a atacat cortul și a reușit să o târască pe femeie afară.

Mai multe persoane au încercat să intervină și să o salveze pe Snezhana Korolyova, iar paznicii și polițiștii au tras focuri în aer pentru a speria ursul. Din păcate, animalul nu a fost intimidat și a reușit să o transporte peste râul Biya. Un martor a povestit că ursul ar fi început ulterior să acopere trupul femeii cu pământ.

Logodnicul tinerei a fost martor la cele întâmplate și a rămas în stare de șoc. Snezhana Korolyova era originară din regiunea Novosibirsk. Aceasta era jurist și lucra pentru Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia.

Localnicii din satul Artybash spun că zona s-ar fi umplut de urși, iar în ultima perioadă ar fi fost văzuți aproximativ 20 de urși. O localnică a mai povestit că sora ei s-a întâlnit cu același urs cu o noapte înainte, însă aceasta a reușit să se adăpostească într-o construcție din apropiere, iar un șofer care trecea prin zonă a încercat să alunge animalul folosind farurile mașinii.

În urma celor întâmplate, autoritățile locale au declarat o perioadă de zece zile de alertă sporită. În acest interval, turiștilor le este interzis să campeze în pădure sau pe malul lacului.

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