Iosif Niculiță a fost dat dispărut pe 14 august 2026. Ireal unde a fost găsit după patru zile

Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de 52 de ani a fost dat dispărut în Italia în urmă cu doar câteva zile. Autoritățile au demarat căutările, iar în cele din urmă românul a fost găsit mort în apropierea casei sale. În urma descoperirii făcute o anchetă amplă a fost deschisă, iar acum autoritățile fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat cu bărbatul.

Iosif Niculiță, un român în vârstă de 52 de ani, a fost dat dispărut în Italia. Bărbatul locuia în localitatea Sasso d’Ombrone, care aparține de comuna Cinigiano, din provincia Grosseto, regiunea Toscana. Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul a dispărut după ce plecase de la domiciliu în după-amiaza zilei de vineri, 14 august.

Românul ar fi fost văzut ultima dată într-un interval cuprins între orele 18:00 și 21:00. După acel moment, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el, așa că apropiații au dat imediat alarma.

Tragedie românească în Italia

Imediat după ce alarma a fost dată, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Pentru a sprijini ancheta, prefectura din Grosseto a făcut publică fotografia românului, precum și informațiile necesare pentru identificarea lui.

De asemenea, oamenii legii au solicitat ajutorul cetățenilor și au cerut oricărei persoane care l-ar fi văzut sau care ar fi avut informații despre traseul său după plecarea de acasă să transmită datele disponibile. După câteva zile de căutări, Iosif Niculiță a fost găsit, însă deznodământul a fost tragic.

Mai exact, trupul neînsuflețit al românului a fost găsit la mică distanță de casa din Sasso d’Ombrone, locul din care plecase cu câteva zile înainte. Până în acest moment, autoritățile italiene nu au dezvăluit cauza exactă a morții și nici împrejurările în care Iosif Niculiță și-a pierdut viața.

Acum ancheta autorităților urmează să stabilească circumstanțele exacte ale decesului și dacă există elemente care ar putea clarifica ultimele ore din viața românului. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze.

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