Acasă » Știri » Iosif Niculiță a fost dat dispărut pe 14 august 2026. Ireal unde a fost găsit după patru zile

Iosif Niculiță a fost dat dispărut pe 14 august 2026. Ireal unde a fost găsit după patru zile

De: Alina Drăgan 19/08/2026 | 19:00
Iosif Niculiță a fost dat dispărut pe 14 august 2026. Ireal unde a fost găsit după patru zile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragedie românească în Italia! Un român în vârstă de 52 de ani a fost dat dispărut în Italia în urmă cu doar câteva zile. Autoritățile au demarat căutările, iar în cele din urmă românul a fost găsit mort în apropierea casei sale. În urma descoperirii făcute o anchetă amplă a fost deschisă, iar acum autoritățile fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat cu bărbatul.

Iosif Niculiță, un român în vârstă de 52 de ani, a fost dat dispărut în Italia. Bărbatul locuia în localitatea Sasso d’Ombrone, care aparține de comuna Cinigiano, din provincia Grosseto, regiunea Toscana. Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul a dispărut după ce plecase de la domiciliu în după-amiaza zilei de vineri, 14 august.

Românul ar fi fost văzut ultima dată într-un interval cuprins între orele 18:00 și 21:00. După acel moment, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el, așa că apropiații au dat imediat alarma.

Tragedie românească în Italia

Imediat după ce alarma a fost dată, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare. Pentru a sprijini ancheta, prefectura din Grosseto a făcut publică fotografia românului, precum și informațiile necesare pentru identificarea lui.

De asemenea, oamenii legii au solicitat ajutorul cetățenilor și au cerut oricărei persoane care l-ar fi văzut sau care ar fi avut informații despre traseul său după plecarea de acasă să transmită datele disponibile. După câteva zile de căutări, Iosif Niculiță a fost găsit, însă deznodământul a fost tragic.

Mai exact, trupul neînsuflețit al românului a fost găsit la mică distanță de casa din Sasso d’Ombrone, locul din care plecase cu câteva zile înainte. Până în acest moment, autoritățile italiene nu au dezvăluit cauza exactă a morții și nici împrejurările în care Iosif Niculiță și-a pierdut viața.

Acum ancheta autorităților urmează să stabilească circumstanțele exacte ale decesului și dacă există elemente care ar putea clarifica ultimele ore din viața românului. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze.

 

CITEȘTE ȘI:

Alertă în România! Un deținut a evadat din Penitenciarul Baia Mare: le-a mărturisit colegilor de celulă că vrea să-și ucidă soția

Hackerul „Virus”, dat în urmărire după condamnarea în SUA, prins la Sinaia cu un sistem care schimba numerele de înmatriculare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. Boala incurabilă de care sufereau părinții lui
Știri
Drama neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. Boala incurabilă…
El este bărbatul găsit mort într-o râpă din Munții Făgăraș. Mihai Cenan avea doar 54 de ani
Știri
El este bărbatul găsit mort într-o râpă din Munții Făgăraș. Mihai Cenan avea doar 54 de ani
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut...
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă...
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Incredibil! Între aceste fotografii e o distanță de 40 de ani! Cum ține Oana Sîrbu timpul în loc, micile sale trucuri
Click.ro
Incredibil! Între aceste fotografii e o distanță de 40 de ani! Cum ține Oana Sîrbu...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului...
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Drama neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. Boala incurabilă ...
Drama neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. Boala incurabilă de care sufereau părinții lui
El este bărbatul găsit mort într-o râpă din Munții Făgăraș. Mihai Cenan avea doar 54 de ani
El este bărbatul găsit mort într-o râpă din Munții Făgăraș. Mihai Cenan avea doar 54 de ani
Dani Oțil, reacție ilară după ce a zburat la clasa business: ”Miroase altfel decât la săraci”
Dani Oțil, reacție ilară după ce a zburat la clasa business: ”Miroase altfel decât la săraci”
O tânără de 29 de ani a fost ucisă de urs în timp ce se afla într-o excursie cu cortul. Tragedia ...
O tânără de 29 de ani a fost ucisă de urs în timp ce se afla într-o excursie cu cortul. Tragedia a avut loc la doar o zi după ce se logodise
Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii: Foc în Paradis și ce origini are. Tânărul a fost susținut ...
Cine este Robert Jărcălău de la Burlacii: Foc în Paradis și ce origini are. Tânărul a fost susținut de părinți în cariera de sportiv
Imagine rară cu tatăl Adelei Popescu. Mesajul transmis de soția lui Radu Vâlcan
Imagine rară cu tatăl Adelei Popescu. Mesajul transmis de soția lui Radu Vâlcan
Vezi toate știrile