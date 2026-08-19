Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!

Rapid București a oficializat transferul mijlocașului Chec Bebel Doumbia, fotbalist de 18 ani venit sub formă de împrumut de la Genoa, clubul italian aflat sub aceeași umbrelă financiară cu gruparea giuleșteană.

Mutarea vine după insistențele lui Daniel Pancu, care a cerut întăriri în centrul terenului în urma plecării lui Tobias Christensen la Wieczysta Cracovia.

Transfer-surpriză în Giulești

Doumbia este considerat unul dintre tinerii cu potențial ai generației sale, un mijlocaș central cu un fizic impresionant, 1,93 metri, format în Italia, unde a ajuns în adolescență. Primele etape ale carierei le-a petrecut la SSD Casarano, apoi la Team Altamura, cluburi recunoscute pentru modul în care dezvoltă jucători puternici fizic și disciplinați tactic. În Serie C, deși foarte tânăr, a atras atenția prin mobilitate și capacitatea de a acoperi terenul, iar Genoa a plătit 500.000 de euro pentru a-l transfera la începutul acestui an.

La Genoa, Doumbia a intrat într-un mediu profesionist de Serie A, fiind inclus în lotul primei echipe în această vară. A bifat minute într-un amical câștigat cu 1-0 în fața lui Leicester City, semn că italienii îl văd ca pe un proiect important. Totuși, pentru a-i asigura continuitate, clubul a decis să-l trimită la Rapid, unde poate prinde minute într-un campionat fizic, dar accesibil pentru un jucător aflat în plină formare.

Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa

Transferul a fost anunțat printr-un comunicat oficial al Rapidului:

„Bine ai venit, Chec Bebel Doumbia! Mijlocașul central, în vârstă de doar 18 ani, originar din Burkina Faso vine în Giulești sub formă de împrumut de la Genoa CFC. Cu o înățime de 1,93 m, Doumbia este pregătit pentru un nou capitol în cariera sa, după ce și-a făcut junioratul în Italia, la SSD Casarano, și a evoluat pentru Team Altamura. De astăzi, povestea lui Chec Bebel Doumbia continuă în Giulești.”

Pentru Rapid, venirea lui Doumbia reprezintă atât o soluție imediată, cât și un pariu pe termen mediu. Pancu îl vede ca pe un mijlocaș capabil să câștige dueluri, să ofere echilibru și să acopere spațiile lăsate descoperite în primele etape ale sezonului. Concurența din linia mediană este puternică, cu Grameni, Vulturar, Tape și Bubanja în lupta pentru titularizare, însă profilul fizic și formarea italiană îl pot ajuta pe Doumbia să se impună rapid.

Tânărul mijlocaș ar putea debuta chiar vineri, în deplasarea Rapidului pe terenul Petrolului Ploiești, în etapa a 6-a din Superliga.

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