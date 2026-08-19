Teancuri de bani și prime uriașe în vestiar! Recompensa oferită după calificarea în Conference League

Dinamo City, formația din Tirana, și-a câștigat săptămâna trecută accesul în barajele Conference League după victoria categorică împotriva letonilor de la FKA Auda.

Ardian Bardhi, președintele clubului albanez, a celebrat momentul într-un mod ieșit din comun, intrând în vestiar cu o pungă plină de bancnote, pe care le-a aruncat pe podea în fața jucătorilor. Conducătorul, vizibil euforic, a pătruns în zona vestiarelor cu cămașa descheiată și brațele ridicate, însoțit de câțiva membri ai staffului.

Teancuri de bani și prime uriașe în vestiar

În vestiar, Bardhi a rupt punga de plastic și a împrăștiat teancurile de bani, în timp ce fotbaliștii reacționau cu aplauze, strigăte și dans. Unii dintre ei au ridicat bancnotele și le-au fluturat, iar președintele i-a îmbrățișat pe câțiva jucători înainte de a rosti un discurs plin de energie. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, scena fiind filmată la Elbasan Arena, stadionul de 15.000 de locuri unde Dinamo City își dispută meciurile.

Echipa din Tirana a obținut calificarea în baraje după ce a întors rezultatul din tur. În Letonia pierduse cu 0-1, însă pe teren propriu a câștigat cu 4-0, sub comanda antrenorului Ilir Daja. Următorul adversar este Pafos, cu meciul tur programat joi în Albania și returul pe 27 august în Cipru.

Recompensa oferită după calificarea în Conference League

Pentru o eventuală calificare în grupele Conference League, Ardian Bardhi, aflat la conducerea clubului din mai 2021, a promis o primă totală de 500.000 de euro, conform postului Top Channel. Dinamo City a încheiat sezonul precedent pe locul patru în Kategoria Superiore, însă nu a reușit niciodată să ajungă în grupele unei competiții europene.

Deși are în palmares 18 titluri de campioană și 15 Cupe ale Albaniei, ultimul titlu fiind câștigat în 2010, clubul nu a depășit niciodată faza barajelor. În sezonul trecut, Dinamo City a fost eliminată în această etapă de polonezii de la Jagiellonia Bialystok.

Top Channel has released exclusive footage from Dinamo’s dressing room moments after their crucial qualification against Auda where President Ardian Bardhi arrives and rewards the team with money. 😂💰 The bonus if they eliminate Pafos, €500.000 ! pic.twitter.com/fwyKfsYhjT — Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) August 18, 2026

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