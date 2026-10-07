Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!

Aflat în vacanță în Spania, Lucian Popa a rămas înmărmurit: Cât costă un kilogram de cartofi în supermarket. E de 11 ori mai scump ca în România!
Lucian Popa, șocat de prețurile din Spania /Foto: TikTok
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Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, se află în vacanță în Spania. Pe lângă obiectivele turistice pe care le-a vizitat, acesta a mers și în câteva supermarketuri, iar prețurile pe care le-a găsit acolo l-au lăsat fără cuvinte. Deși mulți spun că în Spania produsele sunt mai ieftine ca în România, Lucian Popa a demonstrat că nu este deloc așa.

Lucian Popa a fost șocat de prețurile practicate în Spania, mai ales în ceea ce privește fructele și legumele. Le-a mărturisit totul și urmăritorilor săi din mediul online, însă mulți dintre aceștia l-au contrazis, spunând că produsele sunt, de fapt, mult mai ieftine în Spania.

Pentru a le demonstra internauților că are dreptate, Lucian Popa a mai făcut o vizită în supermarket și a filmat totul.

„Ați zis că v-am mințit când am spus că fructele și legumele sunt mai scumpe aici în Spania față de România. Să vedem dacă am dreptate”, a spus Lucian Popa.

Lucian Popa, într-un supermarket din Spania /Foto: TikTok

Cât costă un kilogram de cartofi în Spania

Finalistul Survivor 2026 a mers la raionul cu fructe și legume și le-a demonstrat urmăritorilor săi că are dreptate. Prețurile din Spania sunt cu mult peste cele din România. De exemplu, cea mai mare diferență a sesizat-o în cazul cartofilor.

Mai exact, în supermarketurile din Spania un kilogram de cartofi se vinde cu 4.25 euro, adică 23 de lei. Făcând o comparație cu România, unde kilogramul de cartofi costă doar 2 lei, prețul din Spania este de 11 ori mai mare.

Un kilorgram de cartofi costă 4.25 euro în Spania /Foto: TikTok

Nu doar în cazul cartofilor se observă discrepanța. Nici celelalte produse nu au prețuri mai mici. Pepenele roșu costa 2.65 euro, pepenele galben 2.95 euro, merele verzi 3.25 euro, iar merele roșii 3.49 euro. În cazul roșiilor, prețul urca la 4.85 euro pe kilogram, în timp ce roșiile cherry costă 6.70 euro.

Deși prețurile sunt substanțial mai mari față de cele din România, Lucian Popa a precizat că supermarketurile erau pline de cumpărători.

„E și coadă la magazin, oamenii cumpără normal. Așa că să nu mai spuneți că aici în Spania este mai ieftin față de România”, a mai spus Lucian Popa.

 

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