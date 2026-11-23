După ce imaginile în care Narcis Bujor nu ar fi fost prea prietenos cu Eduard, ispita ce a cucerit-o pe Claudia Ion, apar noi dezvăluiri despre comportamentul lui. Mattia Carnessali, ispită în sezonul 9 Insula Iubirii, a dezvăluit cum a fost prima interacțiune cu Narcis. Deși acum sunt prieteni buni, Mattia recunoaște că la început Narcis s-a impus și în fața lui și chiar a recurs la aceleași gesturi violente. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Revenirea lui Narcis Bujor în sezonul 10 Insula Iubirii a făcut deliciul doamnelor și domnișoarelor. Încă din sezonul 9, ispita a reușit să facă o impresie bună, iar noul sezon i-a consolidat și mai mult imaginea. Narcis are o mulțime de fane și a demonstrat că se comportă bine când vine vorba despre concurentele emisiunii. Însă, se pare că în spatele camerelor acesta nu este la fel de prietenos cu colegii ispită, cel puțin nu la început.

Mattia, adevărul despre interacțiunea cu Narcis

Invitat recent în cadrul unui podcast, Mattia a povestit printre altele și despre primele interacțiuni cu Narcis Bujor. Acesta a dezvăluit că în prezent sunt prieteni buni, însă a admis că la început interacțiunea cu Narcis poate să pară destul de grea și a simțit-o pe propria piele.

Mattia și Narcis s-au cunoscut atunci când au început filmările pentru sezonul 9 Insula Iubirii și încă de la început între ei au existat câteva șicane, căci Narcis s-ar fi supărat pe el și pe Jaguarul că vorbesc în limba italiană. Supărat că nu înțeleg ce spun, Narcis i-a apostrofat imediat.

De asemenea, Mattia a mai admis că, după un joc de cărți, a primit două palme de la Narcis. Însă, ispita din sezonul 9 nu s-a lăsat intimidat de gest și a purtat o discuție deschisă despre cele întâmplate.

Mai mult, Mattia a ținut să sublinieze că Narcis nu este un om violent și dacă știi cum să îl abordezi îți devine rapid prieten. Însă, acesta a mai spus că Narcis este totuși un om dur, impunător, iar aceste caracteristici se trag din familie, căci tatăl său a fost militar.

„Narcis este un prieten bun de-al meu. A fost impunător și cu mine la început. Narcis așa e el. A pierdut la cărți cu mine și mi-a dat două palme, la început. Ne-am cunoscut la aeroport și s-a supărat pe mine că vorbeam în italiană cu Jaguarul, că el trebuie să înțeleagă. Așa e el, e dur. Vine dintr-o familie… tatăl lui a fost militar și ăsta e felul lui de a fi. Așa este el. Dar după, dacă știi să te comporți cu el. (…) Mi-a dat două palme ca să arate puterea, în glumă. Eu nu m-am supărat. I-am zis haide să vorbim 5 minute și l-am întrebat de ce a făcut asta. Ce vrei să demonstrezi? Că ești mai puternic ca mine? Ce vrei să faci, vrei să demonstrezi cu forța? Mă vezi o amenințare? De ce faci așa ceva? De ce să îmi dai două palme, ce vrei să demonstrezi? ”, a mărturisit Mattia, în cadrul podcastului Face to Face.

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Foto: Instagram