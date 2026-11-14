Pilotul-ispită Eduard, jignit și lovit de Narcis Bujor, la filmările Insula Iubirii. Nu este prima lui victimă

Narcis Bujor a devenit cunoscut publicului în urma participării la Insula Iubirii, având rolul de ispită. În sezonul X a cunoscut-o pe Bianca Iotu, iar conexiunea lor a fost atât de mare, încât nu s-au mai abținut și s-au iubit. Numai că după scena de amor, lucrurile s-au schimbat în vilă.

În cea mai recentă ediție a emisiunii, adevărata atitudine a lui Narcis Bujor a început să iasă la iveală. Bărbatul a devenit distant și rece după ce a avut relații intime cu Bianca Iotu, dar se pare că nu doar față de concurentă și-a schimbat comportamentul. Acesta l-a jignit și lovit pe Eduard Vlădescu, ispita-pilot. În imaginile difuzate exclusiv pe Antena Play se poate observa cum un alt coleg din vila fetelor i-a atras atenția. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Pilotul-ispită Eduard, jignit și lovit de Narcis Bujor, la filmările Insula Iubirii

Narcis Bujor a mers pentru a doua oară la Insula Iubirii drept ispită. Bianca Iotu îl văzuse într-un episod din sezonul anterior și i-a atras atenția imediat. În Thailanda s-au deschis unul în fața celuilalt, astfel că blondina a prins curaj și s-a iubit cu el. Ulterior, relația dintre ei s-a schimbat radical. Bărbatul a devenit ușor distant și rece, nu mai era acolo mereu pentru Bianca, iar asta s-a văzut cu ochiul liber chiar și de concurentă.

Ce nu s-a văzut însă a fost comportamentul lui față de colegii din vilă. În imaginile difuzate exclusiv pe Antena Play vedem o altă imagine a lui Narcis. Acesta face glume nepotrivite cu celelalte ispite masculine, iar în prim-plan a fost Eduard Vlădescu. Pilotul a fost făcut „prost”, ba chiar l-a lovit puternic. Atitudinea sa a fost imediat observată. Cătălin Brînză i-a atras atenția într-un mod discret, dar clar.

Remi Dobre a ironizat-o pe Bianca Iotu

De curând, Remi Dobre a publicat un videoclip în mediul online în care își prezenta „locuința”. Clipul a fost unul ironic și plin de umor, dar mai ales a fost realizat în contextul în care Bianca Iotu, fosta parteneră a declarat la Insula Iubirii că ea l-a întreținut financiar.

„Am văzut că foarte multă lume e preocupată de câștigurile mele financiare, multă lume spune că sunt întreținut sau că am fost întreținut. Vreau să vă prezint locuința mea, țin să vă menționez că este cumpărată, nu este închiriată. Locuința este un open-space, acum mă poziționez în bucătărie. Mulțumesc pentru aplauze, știu că este cazul de așa ceva. Vă urez o seară plăcută din confortul casei mele”, a transmis Remi.

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