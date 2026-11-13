Ce cuplu a părăsit Insula Iubirii înainte de finală. Radu Vâlcan și-a luat „adio” de la concurenți: „Testul se încheie pentru voi”

Ediția de astăzi de la Insula Iubirii a venit cu o surpriză pentru telespectatori. Unul dintre cupluri a părăsit emisiunea după ce a avut parte de bonfire-ul final. Decizia celor doi concurenți a fost luată mai devreme decât se așteptau fanii show-ului.

După ce s-a terminat ceremonia focului cu Bianca Ghiurcă și Claudia Ion, Radu Vâlcan i-a cerut Mirei Corbu să mai rămână la bonfire pentru o discuție privată. Tânăra de 22 de ani a vorbit despre relația sa cu Ian și despre faptul că, în cele 10 zile petrecute în Thailanda, s-a regăsit și și-a dat seama ce își dorește de la partenerul de viață. Tot aici a renunțat și la colierul de la gât, care simboliza relația cu bărbatul aflat în cealaltă vilă.

„Trec prin niște emoții pe care mi-e cam greu să le controlez în legătură cu ce am simțit aici pe insulă și decizia pe care am luat-o. Îmi doresc să dau lănțișorul jos. Mă gândesc de două zile la asta. Mi-am dat seama că sunt nefericită. Mi-am dat seama că vreau să rămân singură că am nevoie să mă regăsesc, simt că nu pot fi fericită lângă el. Nu consider că omul acesta mă iubește. Nu-mi mai doresc să trăiesc în suferință, în confuzie. Nu mai vreau. S-a terminat.”, a spus Mira.

La scurt timp, în fața focului și-a făcut apariția și Ian Boițași, moment în care prezentatorul le-a explicat că experiența lor în emisiune se încheie în acea seară. Radu Vâlcan le-a atras atenția asupra apropierii rapide pe care amândoi au avut-o față de ispite, deși veniseră în Thailanda pentru a-și testa relația.

„Faptul că vă aflați aici, din nou, unul lângă celălalt, înainte de ceremonia finală a focului, nu înseamnă decât un singur lucru, că această ceremonie finală a focului, pentru voi se întâmplă chiar acum. Pentru voi, testul se încheie în această seară”, a declarat Radu Vâlcan.

Mira și Ian au plecat separați de la Insula Iubirii

Ulterior, cei doi au urmărit imagini din timpul experienței lor, care au scos la iveală momentele petrecute alături de ispite. Mira s-a apropiat de George Jaguarul și a avut parte de săruturi pasionale cu acesta, în timp ce Ian a manifestat interes romantic față de Andreea și a sărutat-o în piscină.

La final, concurenții au fost nevoiți să spună dacă vor să continue relația sau preferă să meargă pe drumuri separate. Răspunsurile lor au fost identice: amândoi au ales despărțirea. Cei doi au recunoscut, astfel, că problemele din cuplu existau încă dinainte de participarea la emisiune.

„Singură! Separat”, a spus Mira. ”Același răspuns, adică separați”, a răspuns și Ian.

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