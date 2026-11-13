Mesajul publicat de Radu Vâlcan cu doar câteva ore înainte de difuzarea emisiunii Insula Iubirii: „Vă las să savurați”

Vineri, 13 noiembrie, o nouă ediție a emisiunii Insula Iubirii îi așteaptă pe telespectatori. Show-ul se va difuza începând cu ora 20:30, pe Antena 1 și Antena Play. Poveștile devin din ce în ce mai incitante, iar Radu Vâlcan o confirmă!

Cu doar câteva ore înainte de difuzarea unei noi ediții, Radu Vâlcan i-a pus pe fanii show-ului pe jar cu un nou mesaj important. Prezentatorul TV este la fel de entuziasmat de ce se va întâmpla în această seară, încât abia se abține să nu ofere mai multe detalii. Suspansul este la cote maxime, mai ales că Bianca Ghiurcă a văzut imagini dureroase cu Prințul Marco și ispita Gabriella, iar Claudia Ion a aruncat în foc colierul, simbolul conexiunii cu Ionuț Mocăniță. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul publicat de Radu Vâlcan cu doar câteva ore înainte de difuzarea emisiunii Insula Iubirii

Insula Iubirii a devenit un fenomen în adevăratul sens al cuvântului. Cinci cupluri își testează relația, însă până acum parcursul a fost unul neașteptat. Dacă ne uităm în spate, prima care a cedat a fost Bianca Iotu, care s-a iubit cu Narcis Bujor. Poveștile au continuat, la fel și conexiunea dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu, alături de care a avut o noapte de vis. De asemenea, relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță s-a rupt în Thailanda, dar pare că tensiunile nu se opresc aici.

Radu Vâlcan a transmis vineri, 13 noiembrie, cu doar câteva ore înainte de difuzarea unei noi ediții, că va fi o seară incendiară. Din trailer știm deja că Marco va vedea reacția partenerei sale după ce a făcut dragoste cu ispita, un cuplu pleacă acasă, dar surprizele nu se opresc aici. Prezentatorul emisiunii a scris în mediul online că abia se abține să nu spună mai mult, însă îi lasă pe telespectatori să vadă cu ochii lor ce se mai petrece pe insulă. Astfel, seara promite să fie una cu totul specială.

„Doamne, ce episod este în seara asta! Îmi tot vine să vă povestesc, dar vă las să îl savurați!”, a scris Radu Vâlcan în mediul online.

Ce spune Radu despre sezonul 11?

Un alt detaliu care a atras atenția este informația cu privire la sezonul 11. Deși sezonul X încă nu s-a încheiat, Radu Vâlcan este gata să audă noi povești de iubire, să testeze relațiile și tentațiile.

De altfel, și producătorii show-ului au anunțat că înscrierile au început deja, așadar cine își dorește să trăiască această experiență trebuie doar să aibă curajul să acceseze formularul. De restul… se ocupă Radu.

„Aici mă pregăteam să intru în filmare. X se apropie de 🔥 ul final! Abia îl astept pe 11.”, a transmis Radu.

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