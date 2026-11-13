Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației. Oare i-ar fi primit așa la Insula Iubirii?

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii, sezonul X. Concurentul nu s-a mai abținut și a călcat strâmb cu ispita Gabriella. Deși au ieșit la iveală detalii importante despre relația lor, puțini știu cum arătau la începuturile lor.

Insula i-a adus în prim-plan, astfel că gelozia Prințesei a atins cote maxime, mai ales atunci când a văzut imaginile dureroase cu partenerul său iubindu-se cu ispita Gabriella. Cei doi sunt împreună de zece ani, iar de trei ani au devenit soț și soție. Numai că asta nu l-a oprit pe Prinț să calce strâmb, ba chiar să îi spună brunetei că o iubește. Timpul a trecut peste ei, însă puțini știu cum arătau la începutul relației lor. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO vă prezintă imagini rare cu cei doi îndrăgostiți. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației

Încă din primele ediții Insula Iubirii au ieșit la iveală imagini cu cei doi de la castingul pentru sezonul anterior. Aceștia au fost respinși de producătorii emisiunii, însă au revenit pentru a-și testa relația, iar sezonul X le-a fost norocos… sau nu, judecând după parcursul lor la emisiune. Cu toate acestea, puțini știu cum arătau în urmă cu zece ani, atunci când au decis să devină un cuplu și să pună bazele unei afaceri care și astăzi are succes.

Din imaginile pe care le-am găsit pe contul de Facebook al Prințului Marco se poate observa că arătau complet diferit față de imaginea pe care o au astăzi. Prințesa era la fel de finuță, avea și pe atunci o parte din tatuaje, însă era blondă. Totuși, la un moment dat a simțit nevoia unei schimbări radicale și s-a vopsit brunetă. Pe de altă parte, Marco avea câteva kilograme în plus, dar podoaba capilară era la fel de spectaculoasă. Din fotografii reiese că erau mai îndrăgostiți ca niciodată, adesea îi vedeai la restaurante de lux, în vacanțe și petreceri. Totuși, pare că asta nu a fost de ajuns pentru Prinț, care după acești ani a simțit niște lipsuri, după cum a declarat chiar el.

Reacția Biancăi după ce a văzut că Marco s-a iubit cu Gabriella

Marco și Gabriella au avut parte de un dream date, unde au petrecut 24 de ore singuri. Tentația a fost atât de mare încât bărbatul nu s-a mai abținut. Bineînțeles că flacăra ispitei s-a aprins, iar Bianca a fost chemată la bonfire.

Ea a văzut imagini dureroase cu partenerul ei și a răbufnit. Șatena s-a ridicat, a plecat și a avut o adevărată criză, spunând că își dorește să meargă acasă. În ediția de vineri, 13 noiembrie, concurentul va vedea cum soția lui a plâns în hohote în urma infidelității sale.

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