Se lasă cu scandal! Ian l-a amenințat pe Prințul Marco: ”Îi trag doi-trei pumni”

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Tensiunile par să crească în jurul foștilor concurenți de la „Insula Iubirii”, iar în centrul unui posibil conflict au ajuns Ian și Prințul Marco. Ian a lansat o serie de atacuri la adresa fostului participant al emisiunii, iar lucrurile par să se îndrepte către o confruntare care ar putea stârni numeroase reacții în mediul online. Iată ce a spus Ian!

 Ian l-a amenințat pe Prințul Marco

Ian nu s-a ferit să își exprime antipatia față de Prințul Marco și a făcut comentarii dure la adresa acestuia. Bărbatul a lăsat de înțeles că nu s-ar da înapoi de la o confruntare fizică, susținând că ar putea să îl lovească de câteva ori. Mai mult, acesta a făcut și remarci ironice referitoare la aspectul fizic al lui Marco, sugerând că inclusiv ochelarii pe care îi poartă ar putea să îi cadă în cazul unei asemenea întâlniri.

„Ce să aibă de zis Marco de mine? Ce să aibă, nu are nimic… că îi trag și lu ăla doi-trei pumni de îi sar ochelarii ăia de pe ochi.”, a spus Ian în online.

Atacurile nu s-au oprit însă doar la amenințările cu bătaia. Ian a folosit și un limbaj jignitor la adresa Prințului, semn că între cei doi există o tensiune care ar putea să capete proporții. Momentan, nu este clar dacă Ian își dorește cu adevărat o confruntare directă sau dacă toate aceste comentarii reprezintă doar o modalitate de a-l provoca pe Marco.

De cealaltă parte, Prințul Marco nu a oferit, până în acest moment, un răspuns public la atacurile lansate de Ian. Acesta nu a reacționat la amenințările artistului și nici nu a intrat într-un schimb de replici cu el.

Cu câteva zile în urmă, Ian a sugerat că ar fi fost dispus să facă eforturi considerabile pentru a se apropia de Gabriella, inclusiv să învețe limba spaniolă într-un timp record. Afirmațiile sale au atras atenția, mai ales că povestea dintre Gabriella și Marco a reprezentat unul dintre subiectele intens discutate ale sezonului.

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