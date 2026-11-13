Zeci de mii de utilizatori afectați de o pană globală la Microsoft. Incidentul a provocat probleme și la ChatGPT

Zeci de mii de utilizatori afectați de o pană globală la Microsoft. Incidentul a provocat probleme și la ChatGPT
Zeci de mii de utilizatori afectați de o pană globală la Microsoft. Incidentul a provocat probleme și la ChatGPT
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O pană informatică de amploare a afectat serviciile Microsoft, provocând probleme pentru zeci de mii de utilizatori din întreaga lume. Incidentul a perturbat funcționarea unor platforme precum Outlook, Teams și Copilot, dar și a unor instrumente ChatGPT care utilizează conexiuni cu serviciile companiei americane.

Problemele au început joi și au continuat vineri, afectând atât utilizatorii individuali, cât și companiile și instituțiile care folosesc Microsoft 365.

Potrivit BBC, platforma Downdetector a înregistrat aproape 140.000 de raportări privind problemele Outlook la nivel mondial, în jurul orei 18:00 GMT (20:00, ora României, n. red.), joi.

În Statele Unite, utilizatorii au reclamat dificultăți în accesarea mesajelor electronice, iar probleme au fost semnalate și în Japonia, Singapore și alte țări.

Ce servicii au fost afectate

Incidentul a afectat în special serviciile Microsoft 365, utilizate pentru comunicarea și colaborarea în mediul profesional.

Numeroși utilizatori nu au putut trimite sau primi e-mailuri prin Outlook, în timp ce alții au întâmpinat dificultăți la accesarea documentelor și a informațiilor din calendare.

Au fost raportate probleme și la Microsoft Teams, precum și la Copilot, asistentul bazat pe inteligență artificială dezvoltat de companie. Microsoft a precizat că funcțiile de mesagerie și videoconferință au rămas în mare parte operaționale.

Efectele incidentului s-au extins și asupra unor companii care folosesc serviciile Microsoft.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, și Anthropic, dezvoltatorul Claude, au întâmpinat probleme cu anumite conexiuni la Microsoft 365.

OpenAI a anunțat că investighează dificultățile care afectează unele instrumente conectate la serviciile Microsoft. Nu a fost vorba despre o indisponibilitate generală a ChatGPT, ci despre funcționalități care depind de aceste integrări.

Ce a provocat incidentul

Microsoft a explicat că mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat, ceea ce a suprasolicitat infrastructura rămasă funcțională.

Compania a încercat să repornească serverele afectate și să redistribuie traficul, însă primele intervenții nu au avut rezultatele așteptate. Unele servicii care fuseseră restabilite au devenit ulterior din nou inaccesibile.

Reprezentanții Microsoft au anunțat că au observat semne de îmbunătățire și că lucrează în continuare la restabilirea completă a serviciilor.

Incidentul a afectat inclusiv activitatea unor instituții guvernamentale și companii din mai multe țări. Microsoft a precizat că nu există indicii privind un atac cibernetic.

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