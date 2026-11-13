Mărturia tatălui lui Lucian, tânărul de 20 de ani lovit mortal de un tren în Galați. „Am strigat după el”

Grigore Ilie, tatăl lui Lucian, tânărul de doar 20 de ani care a murit după ce a fost lovit de tren în județul Galați, a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de fiul său. Bărbatul a povestit că l-a strigat înainte să plece, însă tânărul nu l-a auzit.

Bărbatul a explicat că Lucian ieșise din cameră cu căștile în urechi și asculta muzică. Acum, se gândește că, dacă fiul său s-ar fi oprit pentru câteva clipe, poate ar fi plecat mai târziu și ar fi evitat accidentul.

„Am strigat un pic după el. Nu mi-a răspuns. A ieșit din camera lui unde doarme și a plecat cu căștile în urechi, muzică. Dacă îl strigam… uite așa a fost. Poate ar mai fi întârziat”, a declarat tatăl băiatului.

Tânărul a ajuns în dreptul căii ferate fără să observe că o garnitură se apropia. În momentul în care a traversat linia, trenul l-a lovit, iar impactul i-a fost fatal.

Lucian fusese crescut de bunica sa, iar după moartea acesteia începuse să se întrețină singur. Tânărul muncea și încerca să își ajute tatăl. Un detaliu cutremurător este faptul că tânărul își sărbătorise recent ziua de naștere. Lucian împlinise 20 de ani pe 17 octombrie.

Localnicii cer construirea unei pasarele peste calea ferată

Accidentul a provocat revoltă în rândul oamenilor din zonă. Localnicii spun că traversează frecvent liniile ferate pentru a ajunge la locuințe sau la serviciu și că nu au la dispoziție o alternativă sigură.

În apropierea locului tragediei se află mai multe cruci, amplasate în memoria altor persoane care au murit în accidente feroviare.

Oamenii reclamă vizibilitatea redusă și lipsa unor amenajări pentru traversarea în siguranță a căii ferate. Aceștia cer autorităților construirea unei pasarele, mai ales că prin zonă trec zilnic inclusiv copii care merg la școală.

Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

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