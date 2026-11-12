Vești bune în cazul Alinei Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China. Marius Balo: „Ei au inițiat această audiere”

Apar noi semnale în cazul Alinei Apostol, românca închisă de nouă ani într-un penitenciar din China. Marius Balo, fost deținut în aceeași țară, continuă demersurile pentru aducerea ei acasă. Acesta a participat recent la o audiere în Comisia pentru politică externă a Senatului. Întâlnirea a fost dedicată situației juridice și medicale a tinerei. La Dan Capatos Show, Balo a anunțat și o veste importantă. Ministrul de Externe l-ar fi invitat pe tatăl Alinei la sediul instituției. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Senatorul Titus Corlățean a prezentat public un punct de vedere în cazul tragic al româncei blocate în penitenciarul chinez. Potrivit acestuia, membrii comisiei au discutat despre starea de detenție și problemele medicale ale Alinei. Senatorul a susținut că reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare și-au exprimat sprijinul pentru transferul tinerei în România. La discuții au participat și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției. Corlățean a anunțat și organizarea unei audieri cu reprezentanții celor două ministere. Vezi emisiunea integrală aici!

Marius Balo explică de ce audierea nu poate decide transferul Alinei

Marius Balo a precizat că întâlnirea din Senat reprezintă un pas important, dar nu poate garanta transferul. Decizia aparține Ministerului Justiției, instituția responsabilă de procedura propriu-zisă. Comisia parlamentară poate însă chema reprezentanții ministerului și le poate cere explicații.

„Eu apreciez faptul că ei au inițiat această audiere. Este foarte important să înțelegem că această comisie parlamentară nu poate să decidă transferul Alinei. Transferul Alinei se decide la Ministerul Justiției. Pot să invite conducerea ministerului și să îi întrebe: «Domnule, ce faceți cu fata aceea care este pe moarte în temniță?» O ultimă veste pe care am primit-o chiar acum, în urmă cu două ore, este faptul că ministrul de Externe l-a invitat la sediul ministerului pe tatăl Alinei.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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