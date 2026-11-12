Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ian, Mira de la Insula Iubirii și fosta iubită: “Am dormit toți trei în același pat”

O intervenție neașteptată a adus dezvăluiri de-a dreptul incredibile în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă. Gabriela Pascu, fosta iubită a Mirei, a intrat în direct și a oferit detalii surprinzătoare despre relația pe care ar fi avut-o cu aceasta în perioada în care concurenta de la Insula Iubirii forma un cuplu cu Ian. De la gelozii și sentimente împărțite până la episoade mai puțin obișnuite din intimitatea celor trei, Gabriela a pus pe masă o serie de mărturisiri care aruncă o nouă lumină asupra trecutului amoros al Mirei.

Potrivit declarațiilor ei, legătura dintre Gabriela și Mira nu s-ar fi rezumat la o simplă atracție fizică, ci ar fi avut și o componentă emoțională. Mai mult, Gabriela susține că Ian era conștient de apropierea celor două, însă nu privea deloc cu ochi buni atenția pe care iubita lui o primea din partea unei alte femei.

Fosta parteneră a Mirei a povestit inclusiv că, la un moment dat, toți trei au dormit în același pat, precizând însă că lucrurile nu au mers mai departe. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Gabriela Pascu: “Am dormit toți trei în același pat”

CANCAN.RO: Erați într-o relație toți 3?

Gabriela Pascu: Nu, eu m-am axat doar pe Mira.

CANCAN.RO Mira, care era într-o relație cu Ian. Ea nu a renunțat la tine pe perioada relației cu el.

Gabriela Pascu: Da. Dar ea nu era într-o relație sănătoasă. M-a mirat și pe mine. La un moment dat am dormit toți 3 în pat, dar nu mai mult de atât.

CANCAN.RO: Deci el te-a acceptat pe tine în viața lor?

Gabriela Pascu: Nu, el era foarte gelos pe faptul că eu îi dăruiam Mirei foarte multă atenție, iar el nu făcea asta. Între mine și Mira nu a fost numai o atracție fizică, a fost și emoțională.

CANCAN.RO: Deci tu ai venit acasă la ei ca prietenă sau ca iubită?

Gabriela Pascu: Ca iubită, da. Evident că noi am fost și prietene, dar eram iubita ei.

CANCAN.RO: Unde se situa Ian în toată povestea asta?

Gabriela Pascu: Ian devenise foarte gelos. Pe Mira o divinizam, așa trebuie să te comporți cu o femeie.

CANCAN.RO: De ce crezi că au venit la Insulă?

Gabriela Pascu: Nu cred că au venit să se testeze. Poate pentru faimă. Dar când ai un trecut în spate, trebuie să fii asumată. Eu cred că Mira a vrut să se răzbune pe Ian, a fost un plan făcut, pentru că ea era foarte deranjată de faptul că Ian băga la aparate.

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