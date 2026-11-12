Spoiler Insula Iubirii | Ce cuplu pleacă acasă după bonfireul din weekend: Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sau Bianca Iotu și Remi Dobre?

Povestea dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă a fost una dintre cele mai urmărite din actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii. După săptămâni întregi marcate de tensiuni, apropierea de ispite și momente controversate, fanii cred că parcursul celor doi în competiție se apropie de final, mai ales că fiecare ediție a adus răsturnări de situație care au ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Cei doi au devenit rapid subiectul principal de discuție pe rețelele de socializare, unde comunitatea de fani analizează fiecare gest, privire sau declarație făcută în fața camerelor de filmat.

În ultimele ediții, atenția publicului s-a concentrat asupra relației dintre Prințul Marco Dăscăliuc și ispita Gabriella Barbu, o apropiere care a provocat reacții puternice din partea soției sale, Bianca Ghiurcă. De la simple conversații și glume la începutul emisiunii, interacțiunile dintre Marco și Gabriella au evoluat treptat spre gesturi tot mai intime și momente petrecute exclusiv în doi, departe de restul grupului.

Pe fondul acestor momente, orice apariție sau declarație legată de cuplu este atent urmărită de telespectatori, mai ales în contextul în care promo-urile noului episod de vineri, 13 noiembrie, sugerează un posibil moment decisiv pentru cei doi, lăsând să se înțeleagă că limita răbdării a fost atinsă și că urmează o confruntare sau o decizie radicală.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă pleacă acasă?

Încă de la începutul aventurii din Thailanda, Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă au atras atenția publicului, atât prin personalitățile lor puternice, cât și prin statutul lor de cuplu căsătorit venit să își pună relația la încercare. Cei doi au intrat în emisiune pentru a-și testa relația, după ce problemele legate de gelozie și încredere au devenit tot mai evidente în căsnicia lor, sperând că experiența din cele două vile separate le va oferi răspunsurile de care aveau nevoie pentru a merge mai departe.

În timp ce Bianca a încercat să înțeleagă ceea ce se întâmplă departe de partenerul ei, analizând fiecare cadru primit la ceremoniile focului și încercând să își păstreze echilibrul emoțional în fața celorlalte concurente, Marco a dezvoltat o conexiune tot mai vizibilă cu ispita Gabriella Barbu, cu care a și păcătuit în timpul date-ului de 24 de ore. Imaginile difuzate în edițiile precedente au devenit rapid virale, adunând sute de mii de vizualizări și mii de comentarii, iar reacțiile concurentei au fost unele dintre cele mai intense momente ale sezonului, marcate de lacrimi, dezamăgire și întrebări fără răspuns legate de viitorul căsniciei lor.

Prințul Marco s-a dat de gol că pleacă

Speculațiile privind plecarea cuplului au apărut după ce Marco Dăscăliuc a publicat pe Instagram mesajul: „Urmăriți mâine ultimul capitol al Prințului”, fiind un spoiler pe care producătorii cu siguranță că nu și l-au dorit!

Formularea a fost suficientă pentru ca urmăritorii să creadă că povestea lui și a Biancăi Ghiurcă în cadrul emisiunii se apropie de final, rămânând de văzut dacă cei doi vor pleca acasă împreună, separați sau dacă mesajul ascunde o altă surpriză pregătită de producători pentru telespectatori.

CITEŞTE ŞI: Cu ce bolid de lux se laudă Prințul Marco acum. Concurentul de la Insula Iubirii a băgat adânc mâna în buzunar!

Surpriză totală: Cu cine s-ar căsători Gabriella Barbu dintre Prințul Marco și celebrul Montoya