Surpriză totală: Cu cine s-ar căsători Gabriella Barbu dintre Prințul Marco și celebrul Montoya

Gabriella Barbu, una dintre ispitele din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, a fost pusă în fața unei alegeri inedite în cadrul unei apariții la Neatza cu Răzvan și Dani. Întrebată cu cine s-ar căsători dacă ar fi obligată să aleagă între Montoya și Prințul Marco, aceasta a oferit un răspuns direct, care i-a surprins pe prezentatori.

Cunoscută atât din ediția românească a emisiunii, cât și din participarea sa în formatul spaniol, Gabriella Barbu a vorbit deschis despre preferințele sale și despre relațiile construite în cadrul reality show-ului. Fără să stea pe gânduri, ispita a ales unul dintre cei doi bărbați care i-au marcat parcursul în universul Insula Iubirii.

Gabriella Barbu a ales între Montoya și Prințul Marco

În sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, Gabriella Barbu s-a apropiat de Prințul Marco, unul dintre concurenții care își testează relația cu soția sa, Bianca Ghiurcă. Interacțiunile dintre cei doi au atras atenția telespectatorilor și au stârnit numeroase reacții.

În trecut, Gabriella Barbu a participat și în versiunea din Spania a emisiunii, unde a interacționat cu Montoya, unul dintre cei mai cunoscuți concurenți ai formatului. Tocmai de aceea, comparația dintre cei doi a venit firesc în cadrul discuției de la Neatza.

Întrebată cu cine s-ar căsători dacă ar fi nevoită să aleagă între Montoya și Prințul Marco, Gabriella Barbu a răspuns ferm că opțiunea sa ar fi Prințul Marco.

Relația cu Prințul Marco continuă să atragă atenția

Apropierea dintre Gabriella Barbu și Prințul Marco a devenit unul dintre subiectele urmărite de public în actualul sezon al emisiunii. Momentele petrecute împreună au generat numeroase comentarii, iar reacțiile Biancăi Ghiurcă nu au întârziat să apară.

Evoluția relației dintre cei doi rămâne un punct de interes pentru telespectatori, care urmăresc cu atenție fiecare ediție pentru a vedea cum va continua povestea dintre ispită și concurent.

Ce calități caută Gabriella Barbu la un bărbat

În aceeași apariție televizată, Gabriella Barbu a vorbit și despre trăsăturile pe care le consideră importante la un potențial partener. Ea a explicat că pune mai mult accent pe personalitate decât pe aspectul fizic.

Potrivit declarațiilor sale, simțul umorului, spontaneitatea și capacitatea de a evita rutina sunt elemente esențiale într-o relație. De asemenea, a mărturisit că are nevoie să admire persoana de lângă ea și că modul în care un bărbat o face să se simtă cântărește mai mult decât caracteristicile fizice.

”Trebuie să mă facă să râd foarte mult, să nu mă plictisesc, să ai inițiativă. Nu-mi plac planurile prea organizate. Mă plictisesc de monotonie și îmi place în fiecare zi să fac ceva nou. Trebuie să îl admir. Nu am nicio preferință la înălțime, toți iubiții mei nu au fost așa… fructuoși!”, a declarat Gabriella Barbu, la Neatza cu Răzvan și Dani.

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