Vedeta care și-a închis restaurantul din zona de nord a Capitalei! „Pierderile au fost mari, dar nu regret decizia”

Vedeta care și-a închis restaurantul din zona de nord a Capitalei! „Pierderile au fost mari, dar nu regret decizia”
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Actrița a pus lacătul pe localul din București / Sursa foto: Pexels
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Andreea Perju a anunțat că a luat decizia de a închide restaurantul din zona de nord a Capitalei. Vedeta a vorbit deschis despre motivele care au constrâns-o să ia această hotărâre. Printre principalele probleme cu care s-a confruntat s-au numărat pierderile și neînțelegerile cu proprietarul spațiului. Totuși, ea a susținut că nu regretă pasul făcut.

Blondina a decis să pună punct afacerii din domeniul HoReCa și a închis restaurantul pe care îl administra în zona Aviatorilor din București – Arezzo Ristorante. Hotărârea vine după doi ani și jumătate dificili, în care s-a confruntat cu numeroase provocări, consum emoțional și pierderi financiare.

Andreea Perju și-a închis restaurantul

Cu o experiență de peste zece ani în industria ospitalității, datorată și celeilalte locații pe care o administrează în Voluntari, Andreea Perju a vorbit despre motivele care au dus la închiderea restaurantului din București.

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„A fost un cumul de evenimente. Eu, dacă am învățat o lecție care m-a costat scump în acești doi ani și jumătate, este ca de acum înainte, dacă voi hotărî să mai deschid încă o locație, să mă interesez despre proprietar și să înțeleg de ce au plecat foștii chiriași.

Pentru că și eu, la rândul meu, chiar am fost atenționată de cei care au plecat de acolo, însă, fiind foarte entuziasmată și fiind un om care în viața asta chiar a reușit să găsească un vocabular comun cu orice tipologie de om, fiind pozitivă, am crezut că voi găsi un limbaj comun și aici. Am mulțumit atunci, dar n-am ascultat. Și acum poate că alții mă vor asculta pe mine, cam așa o gândesc”, a declarat Andreea Perju, pentru Libertatea.

Actrița a renunțat la unii dintre angajați / Sursa foto: Social media

Vedeta a susținut că a rămas cu un gust amar din cauza pierderilor financiare și a efortului depus de-a lungul timpului. Totodată, ea a menționat că a fost nevoită să renunțe la o parte dintre angajați, oameni de care se atașase și alături de care lucrase o perioadă lungă.

„Nu-mi pare rău că am hotărât, îmi pare bine că am hotărât. Doar că am un gust amar, pentru că fiecare ban pe care l-am făcut în viața asta l-am făcut muncit. Și în momentul în care pierzi, nu pierzi doar bani, pierzi și emoțional, pierzi în multe feluri…

Iar oamenii cu care am lucrat, am ținut foarte mult la ei și nu mi-a fost ușor în acest an să dau afară niște oameni și să le zic că și-au pierdut locul de muncă”, a mai adăugat Andreea Perju pentru aceeași sursă.

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