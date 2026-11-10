Orașele din România care ar putea dispărea de pe hartă. Care este motivul invocat de autorități

Peste jumătate dintre orașele din România nu mai îndeplinesc criteriul minim de populație pentru statutul urban. În contextul discuțiilor despre reorganizarea administrativă și posibile comasări, numeroase orașe au ajuns să aibă populații comparabile cu ale unor comune mici și depind de fonduri de la bugetul de stat pentru a funcționa.

55% dintre orașele din România au sub pragul de 10.000 de locuitori necesar pentru încadrarea ca oraș. În unele cazuri, populația a scăzut până la aproximativ 1.500 de persoane, iar situația financiară a multor administrații locale rămâne dependentă de subvențiile primite de la Guvern.

Zeci de orașe au populații comparabile cu ale unor comune

Mai multe localități care au statut de oraș au în prezent populații reduse. Printre acestea se numără Băile Tușnad, din județul Harghita, care are sub 1.500 de locuitori. De asemenea, Borsec are mai puțin de 2.500 de locuitori, iar Vașcău, din județul Bihor, depășește cu puțin pragul de 2.000 de persoane.

Totodată, zeci de orașe din țară numără între 1.500 și 2.500 de locuitori, mult sub limita de 10.000 de locuitori prevăzută pentru statutul urban.

Venituri insuficiente și dependență de subvenții

Pe lângă declinul demografic, o parte dintre aceste localități se confruntă și cu dificultăți financiare. Veniturile obținute din taxe și impozite sunt insuficiente pentru susținerea cheltuielilor administrațiilor locale, ceea ce face necesară completarea bugetelor prin transferuri și subvenții de la stat.

Unele dintre orașele aflate în această situație sunt și destinații turistice. La Băile Govora, cheltuielile din 2025 au depășit veniturile cu aproximativ două milioane de lei.

Exemple de orașe cu bugete dezechilibrate

La Băile Tușnad, veniturile raportate au fost de 16,5 milioane de lei, în timp ce cheltuielile au depășit 16,63 milioane de lei.

Orașul Nucet, din județul Bihor, cu mai puțin de 2.000 de locuitori, a înregistrat în 2025 venituri de 58.645.000 de lei și cheltuieli de 58.833.000 de lei.

În Vașcău, localitate cu 2.025 de locuitori, administrația locală a încasat din taxe și impozite aproximativ 2,1 milioane de lei. Cheltuielile au ajuns la 9,8 milioane de lei, diferența fiind acoperită din subvenții și sume transferate de la bugetul de stat.

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