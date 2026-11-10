Ce se întâmplă cu recuperarea pensiei de întreținere pentru copiii minori. Ultima decizie a ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie importantă pentru părinții care încearcă să recupereze pensia de întreținere neplătită pentru copiii minori. Executarea silită va putea fi încuviințată inclusiv pentru sumele care urmează să devină scadente, fără să mai fie necesară repetarea procedurii în fiecare lună.

Decizia a fost pronunțată luni, în urma unui recurs în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Hotărârea urmărește simplificarea procedurii prin care poate fi recuperată pensia de întreținere, atunci când părintele obligat la plată nu își respectă îndatoririle.

Ce a decis ÎCCJ cu privire la recuperarea pensiei de întreținere

Prin Decizia nr. 14/2026, instanța supremă a stabilit că încuviințarea executării silite poate acoperi atât sumele restante, cât și obligațiile de plată viitoare, până la împlinirea vârstei de 18 ani a copilului.

Regula se aplică atunci când există o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu care stabilește obligația de plată a pensiei de întreținere.

Astfel, părintele care reprezintă copilul nu va mai avea nevoie de o nouă încuviințare a executării silite pentru fiecare rată lunară neachitată, atât timp cât prevederile titlului executoriu rămân neschimbate.

„Încuviințarea executării silite se va dispune și cu privire la sumele viitoare datorate cu titlu de pensie de întreținere, care nu sunt scadente la momentul soluționării cererii de încuviințare a executării silite. Executarea silită a acestor sume se va face la împlinirea fiecărui termen în parte”, se arată în minuta deciziei ÎCCJ.

Instanța supremă a precizat că executarea silită a fiecărei rate poate avea loc numai atunci când aceasta ajunge la scadență.

De exemplu, dacă un părinte este obligat să plătească lunar pensie de întreținere, iar o rată nu este achitată la termen, suma poate fi urmărită în cadrul executării deja încuviințate, fără o nouă aprobare din partea instanței.

Decizia vine după ce instanțele din România au interpretat diferit prevederile legale. Unele considerau că executarea silită poate fi încuviințată numai pentru sumele deja scadente, în timp ce altele permiteau includerea obligațiilor viitoare.

Decizia urmează să fie motivată și publicată în Monitorul Oficial, moment de la care interpretarea stabilită de instanța supremă devine obligatorie.

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