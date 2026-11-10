Temperaturi de vară în mijlocul lui noiembrie! ANM anunță o schimbare radicală după weekend

România va avea parte de o încălzire neobișnuită pentru mijlocul lunii noiembrie, cu temperaturi care vor ajunge la peste 20 de grade Celsius în unele regiuni. Vremea caldă nu va dura însă mult, deoarece meteorologii anunță o răcire accentuată în weekend, când valorile termice vor scădea chiar și cu peste 10 grade.

Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 9–22 noiembrie, temperaturile vor crește treptat în următoarele zile, urmând să atingă valori mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Cele mai ridicate medii regionale ale temperaturilor maxime sunt prognozate pentru joi și vineri, 12 și 13 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci semnificativ în aproape toată țara.

În ce zone va fi cel mai cald

Vineri va fi cea mai caldă zi a săptămânii, cu valori mult peste cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Potrivit prognozei prezentate de meteorologi, la Giurgiu se vor înregistra până la 27 de grade, în timp ce la Alexandria și Călărași maximele vor ajunge la 26 de grade.

În București, Tulcea și Slobozia sunt așteptate aproximativ 25 de grade, iar la Constanța, Craiova și Brăila temperaturile vor urca până la 24 de grade.

În Banat, temperaturile maxime vor crește până la medii de aproximativ 20 de grade Celsius în zilele de 12 și 13 noiembrie. O încălzire asemănătoare este așteptată și în Muntenia, unde media maximelor va ajunge la 20 de grade vineri.

În Dobrogea, meteorologii estimează medii ale temperaturilor maxime de aproximativ 21 de grade pe 13 noiembrie, printre cele mai ridicate valori din țară.

Și în celelalte regiuni vremea va deveni mai caldă. În Crișana sunt prognozate medii de 18–19 grade, în Transilvania de 15–18 grade, iar în Maramureș de 16–17 grade. În Moldova și Oltenia, temperaturile maxime vor ajunge la medii de aproximativ 18 grade Celsius.

Vremea se va schimba radical de sâmbătă

Încălzirea va fi urmată de o răcire accentuată în intervalul 14–16 noiembrie. În Banat, media temperaturilor maxime va coborî la 8–10 grade, iar în Crișana la aproximativ 9 grade.

În Transilvania, temperaturile vor scădea până la medii de 6–8 grade, în timp ce în Moldova vor ajunge la 6–7 grade Celsius.

O răcire puternică este așteptată și în Muntenia, unde maximele vor coborî la 8–9 grade, precum și în Dobrogea, unde acestea vor ajunge la 9–10 grade.

„De sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc și semnificativ. Vorbim de diferențe cu mai mult de 10° față de ziua de vineri, pentru că ecartul maximelor pentru ziua de sâmbătă va fi cuprins, în general, între 6 și 11°, chiar și în Capitală, o maximă în jurul a 10°C”, a precizat șefa ANM, Elena Mateescu.

Cum va fi vremea în a doua jumătate a lunii noiembrie

După 16 noiembrie, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor în mai multe regiuni. Maximele ar putea ajunge din nou la 13–15 grade în vestul, sudul și sud-estul țării, însă spre finalul intervalului este posibilă o ușoară răcire.

Ploile vor apărea temporar în mai multe zone ale țării, cu o probabilitate mai ridicată în vest. În unele regiuni, cantitățile de precipitații pot depăși local 10–15 litri pe metru pătrat.

Elena Mateescu avertizează că aceste alternanțe între perioadele neobișnuit de calde și episoadele reci ar putea continua și în următoarele săptămâni.

„Cu siguranță, alternanțele termice, iată, pe durate foarte scurte de timp, în ceea ce privește predominanța unei mase de aer mai calde în următoarele zile, urmată de o masă de aer mai rece, vor rămâne de interes și în următoarele săptămâni, posibil până la finalul anului”, a declarat directorul ANM.

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