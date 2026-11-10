Destinațiile din Europa unde poți scăpa de frig în decembrie și ianuarie. Locurile în care temperaturile ajung la 20 de grade iarna

Iarna se apropie cu pași repezi, iar temperaturile au scăzut considerabil în Europa, inclusiv în România. Pentru cei cărora nu le place frigul și au posibilitatea să plece în concediu în sezonul rece, există destinații europene unde temperaturile ajung chiar și la 20 de grade Celsius.

Jurnaliștii de la Time Out au realizat o selecție a destinațiilor europene potrivite pentru cei care vor să scape de frig în timpul iernii. Printre recomandări se numără Insulele Canare, Madeira, Cipru și Malta, dar și regiuni din Italia sau sudul Spaniei.

Care sunt cele mai calde destinații din Europa

Insulele Canare sunt considerate una dintre cele mai bune opțiuni pentru o vacanță însorită în sezonul rece. Temperaturile medii sunt de aproximativ 18 grade Celsius în decembrie și 20 de grade în ianuarie.

Insulele Canare, care aparțin Spaniei și sunt situate în Oceanul Atlantic, în apropierea coastei de nord-vest a Africii, sunt considerate cea mai caldă destinație europeană în lunile decembrie și ianuarie. Arhipelagul, format din opt insule locuite, se bucură în sezonul rece de temperaturi comparabile cu cele înregistrate în plină vară în unele orașe din nordul Europei.

Această perioadă este ideală pentru vizitarea insulelor, iar turiștii pot avea chiar șansa de a observa balene care traversează apele arhipelagului în timpul migrației.

O altă destinație recomandată este Madeira, insula portugheză din Oceanul Atlantic, supranumită „insula primăverii eterne”. Temperaturile medii ajung la 19 grade în decembrie și 18 grade în ianuarie.

Madeira este potrivită mai ales pentru drumeții, datorită peisajelor montane și cascadelor. Capitala Funchal oferă piețe, restaurante și zone de promenadă de-a lungul coastei.

Cipru și Malta, variante pentru o vacanță de iarnă la Mediterană

Cipru se numără printre destinațiile europene cu numeroase zile însorite. Temperaturile medii sunt de 16 grade Celsius în decembrie și 17 grade în ianuarie.

Turiștii pot vizita orașul Paphos, cunoscut pentru siturile sale arheologice, sau stațiunea Ayia Napa, apreciată în special pentru plaje și viața de noapte din sezonul estival.

Și Malta oferă temperaturi mai blânde decât cele întâlnite iarna în mare parte din Europa. În decembrie, media este de aproximativ 14 grade, iar în ianuarie ajunge la 15 grade Celsius.

Capitala Valletta, cu străzile sale istorice și clădirile monumentale, este una dintre principalele atracții ale arhipelagului. Turiștii pot explora și insulele Gozo și Comino, cunoscute pentru peisajele de coastă.

Sicilia și sudul Spaniei, alte opțiuni pentru sezonul rece

Pe lista recomandărilor se află și Sicilia, unde temperaturile medii sunt de aproximativ 16 grade în decembrie și 14 grade în ianuarie. Vremea mai răcoroasă și numărul redus de turiști favorizează vizitarea orașelor istorice și a obiectivelor arheologice.

În Spania, Costa del Sol reprezintă o altă variantă pentru cei care preferă temperaturile blânde. Regiunea înregistrează medii de aproximativ 13 grade în decembrie și 16 grade în ianuarie, iar stațiuni precum Marbella, Estepona și Torremolinos pot fi explorate fără aglomerația specifică verii.

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