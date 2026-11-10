Cât a scos din buzunar Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Nu vă imaginați locuri în primele rânduri”

Mirela Retegan și fiica sa au plecat într-o mică vacanță. Cele două se află în Londra, unde au mers să vadă un spectacol celebru, ce se joacă fără întrerupere de 15 ani. Și cum faima este mare, cele două au fost nevoite să scoată bani frumoși din buzunar pentru bilete. Mai mult, acestea au avut parte de o surpriză și atunci când au mers să își cumpere o băutură.

Mirela Retegan și-a dorit să vadă un spectacol celebru din Londra. Este vorba despre o piesă care a rezistat timpului și care deja se joacă neîntrerupt de 15 ani. Ei bine, pentru două bilete la această reprezentație, aceasta a trebuit să scoată din buzunar 2.000 de lei. Deși suma poate părea mare pentru unii, acești bani au asigurat două locuri la balcon, nicidecum în fața scenei. Prețurile pentru locurile „cele bune” sunt mult mai ridicate.

De asemenea, Mirela Retegan a mai avut o surpriză și atunci când a mers să cumpere două sticle de apă. Și pentru acestea a mai trebuit să scoată din buzunar încă 100 de lei.

„Am plătit 2.000 de ron (260 lire) pentru două bilete la un spectacol în Londra. Spectacolul se joacă de 15 ani, cu distribuții care s-au tot schimbat de-a lungul anilor. Nu vă imaginați locuri în primele rânduri. Erau la balcon. Când ne-am dus să lăsăm hainele la garderobă și să luăm două cutii cu apă, am aflat că mai costă încă 100 de ron”, le-a spus Mirela Retegan, fanilor din mediul online.

Mirela Retegan, surprinsă de ce a văzut pe scenă

Mirela Retegan și-a dorit mult să vadă spectacolul așa că nu s-a mai uitat la bani. Vedeta a fost fascinată de reprezentația artiștilor, iar în final a concluzionat că a meritat toți banii. Fosta concurentă Asia Express a trecut și prin momente de panică. Se pare că au existat câteva dificultăți tehnice, iar Mirela Retegan a crezut că spectacolul se va anula.

Însă după doar 15 minute de întârziere, spectacolul a fost reluat, iar Mirela Retegan și fiica sa au fost fascinate.

„A început spectacolul și după 5 minute s-a oprit. Ne-au anunțat că au o problemă tehnică. Peste 10 minute ne-au anunțat că problema persistă. Au reluat spectacolul după alte 15 minute, cu scuze și mulțumiri pentru răbdare. Publicul, impecabil. Iar spectacolul, fabulos! Fabulos! Fabulos! Ce scenografie, ce coregrafii, costume, actori, muzică… Nici n-am îndrăznit să respir. Recunosc, în astfel de momente mă gândesc că vreau o țară ca afară. Unde să am o sală de spectacol dedicată, resurse și susținere. Dar nu avem. Din fericire ne primesc cu drag și cu bucurie oamenii care se ocupă de casele de cultură și chiar dacă multe din ele sunt vechi, bucuria copiilor și emoția părinților le umple de căldură”, a mai spus Mirela Retegan.

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Foto: Instagram