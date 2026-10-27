Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express, dar au rămas în China. Ce au făcut după eliminare

Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express, dar au rămas în China. Ce au făcut după eliminare
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Mirela Retegan și Maya/ sursa foto: social media
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Drumul Mătăsii s-a încheiat pentru Mirela Retegan și Maya săptămâna trecută. Mătasea a fost roșie, astfel că au fost nevoite să părăsească Asia Express. Numai că după eliminare, ele au rămas în China, iar abia acum au mărturisit ce au făcut, de fapt. 

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au participat la Asia Express și au reușit să treacă de probe timp de șapte etape. Aflate în China, după eliminare nu s-au întors acasă, ci au decis să viziteze mai multe obiective turistice. Fostele concurente și-au luat o vacanță binemeritată! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express, dar au rămas în China

Cele două au avut un parcurs incredibil în timpul emisiunii. Acestea au participat la jocuri pentru amuletă, au ajuns de multe ori pe primele poziții, astfel că au demonstrat cât de puternice sunt. Numai că în etapa a șaptea, difuzată săptămâna trecută, au fost nevoite să meargă la cursa pentru ultima șansă. Mătasea a fost roșie, iar în mod normal ar fi trebuit să se întoarcă în România.

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Cu toate acestea, Mirela Retegan și Maya Sorian au profitat de faptul că se aflau în China, așa că însă aventura lor a continuat independent de filmările emisiunii. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli și fiica ei au decis să viziteze principalele obiective turistice, inclusiv Marele Zid Chinezesc, un simbol al țării în care erau. Acestea au publicat imagini inedite în mediul online, care nu au trecut neobservate. Bineînțeles că după scurta vacanță, s-au întors în țară pentru a-și relua activitățile profesionale.

Mirela Retegan și Maya/ sursa foto: social media

Mirela Retegan și Maya/ sursa foto: social media

Ce a spus Mirela Retegan după ce au fost eliminate

După ce s-a difuzat eliminarea celor două concurente, Mirela Retegan a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. Ea a vorbit despre experiența pe care a trăit-o la Asia Express și ce a însemnat competiția pentru ea.

Vedeta a punctat că nu regretă că a participat, dar nici că a fost eliminată în a șaptea etapă, pentru că devenise din ce în ce mai complicat, iar probele erau tot mai grele.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult.

Credeți-mă, nu mai puteam. Până aici a fost scris pentru noi și a fost minunat. Gata. Mă întorc la viața mea. La oamenii mei. La toate lucrurile pe care le fac cu atâta bucurie. Am stat șapte etape. Mult. Foarte mult. Mult mai mult decât mi-aș fi imaginat și decât mi-aș fi dorit eu. Am reușit pentru Maya”, a scris Mirela Retegan pe Facebook.

VEZI ȘI: Ce au făcut Mirela Retegan și Maya la ultimul lor careu de la Asia Express: „Nu s-a văzut la televizor”

Câte kilograme a slăbit Mirela Retegan în Asia Express, de fapt. Concurenta a părăsit emisiunea după 7 săptămâni

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