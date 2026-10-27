Jaful de milioane de euro pus la cale de 70 de români în Germania. Au atacat șantierele unul după altul

Jaful de milioane de euro pus la cale de 70 de români în Germania. Au atacat șantierele unul după altul
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O grupare formată din cetățeni români, suspectată de furturi de metale neferoase de pe șantiere și din incintele unor companii, a fost vizată de o amplă operațiune a autorităților germane. Cinci persoane au fost arestate preventiv, iar anchetatorii susțin că prejudiciile provocate se ridică la milioane de euro.

Acțiunea poliției a fost coordonată de autoritățile din Nordhausen și vine după mai multe luni în care șantiere de construcții, parcuri fotovoltaice și firme din diverse regiuni ale Germaniei au fost ținta unor furturi repetate.

Cinci arestări și percheziții în mai multe locuințe

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, 14 suspecți principali au fost identificați în cadrul anchetei, cel mai tânăr dintre aceștia având 18 ani. Toți sunt cunoscuți ca recidiviști, a precizat Detlef Grabs, șeful Departamentului de Investigații Criminale din Nordhausen.

Ancheta a avansat după un furt comis în cursul nopții la o companie din Leipzig. Polițiștii, care monitorizau locația, i-au surprins pe suspecți în timpul acțiunii. Doi bărbați au fost arestați în baza unor mandate deja emise, în timp ce alți doi au reușit să fugă.

După intervenția de la Leipzig, Parchetul din Mühlhausen a dispus efectuarea unor percheziții în peste zece locuințe din centrul Germaniei. Cele mai importante descinderi au avut loc în cartierul Neustadt din Halle. În cadrul operațiunii, anchetatorii au ridicat și zece autovehicule despre care se presupune că au fost folosite la comiterea furturilor.

Anchetatorii vorbesc despre o rețea de aproximativ 70 de persoane

Detlef Grabs a declarat că investigațiile vizează o structură mult mai amplă, formată din aproximativ 70 de persoane. Potrivit acestuia, gruparea ar fi acționat în ultimele luni în Saxonia, Saxonia-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania de Vest și nordul Bavariei.

Cercetările sunt desfășurate de o comisie specială denumită „Harpyie”, creată în urmă cu aproape trei luni pentru documentarea activității grupării. Dosarul este instrumentat sub suspiciunea de furt calificat în formă organizată.

Procurorul Benedikt Ballhausen a declarat că rezultatele obținute până în prezent reprezintă doar începutul investigației, iar autoritățile iau în calcul efectuarea unor noi percheziții.

Cuprul și aluminiul, printre bunurile vizate de hoți

Potrivit anchetatorilor, furturile de componente metalice s-au intensificat în ultimele luni. Unul dintre cele mai importante cazuri vizează dispariția repetată a unor plăci din aluminiu folosite pentru protecția solului pe șantierele noii linii de transport al energiei electrice din nordul Turingiei. În acest caz, pagubele sunt estimate la milioane de euro.

Un alt furt a fost înregistrat în zona de nord a orașului Erfurt, unde persoane rămase necunoscute au pătruns prin efracție în sediul unei firme. Din incintă au fost sustrase 21 de tamburi cu cabluri din cupru, însumând aproximativ 1.000 de metri de cablu, prejudiciul fiind estimat la 70.000 de euro.

Valoarea ridicată a acestor materiale explică interesul grupărilor infracționale pentru astfel de furturi. Potrivit unui comerciant de fier vechi din regiunea Eichsfeld, o tonă de aluminiu se vinde în prezent cu sume cuprinse între 1.500 și 6.000 de euro, în timp ce prețul unei tone de cupru poate ajunge la 9.000 de euro.

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