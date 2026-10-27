Raluca Pastramă, proiect inedit pentru oamenii singuri: ”Deocamdată am creat comunitatea pe TikTok”

Raluca Pastramă, dezvăluri despre noul ei proiect
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Raluca Pastramă pregătește un proiect dedicat oamenilor singuri, care își doresc să cunoască persoane noi! Invitată la Dan Capatos Show, aceasta a explicat cum vrea să transforme ideea într-o comunitate. Conceptul va include întâlniri și petreceri, unde participanții vor putea socializa fără presiunea unei relații. Raluca își dorește să creeze un spațiu în care oamenii să lege prietenii și, eventual, să-și întâlnească sufletul pereche. CANCAN.RO are toate detaliile!

Ideea proiectului a apărut după ce Raluca a observat cât de greu le este unor persoane să-și refacă viața socială. Vedeta spune că a primit numeroase mesaje de la femei divorțate, inclusiv mame care au puține ocazii să iasă. Vezi emisiunea integrală aici!

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„Vreau să fac ceva care să fie constant, la două săptămâni sau săptămânal. Chit că facem o petrecere, chit că facem o întâlnire într-un anumit loc, cu un fel de activitate. Adică chiar vreau să-i ajut pe oameni. Foarte multe fete mi-au scris că sunt divorțate, că se regăsesc în povestea mea, că au copii și tot așa. Nu au posibilitatea de a ieși și nici de a întâlni alte persoane, pentru că rutina este așa cum este, o știm cu toții. E foarte greu să poți să ieși. La un moment dat, chiar și eu nu mai găseam prieteni cu care să pot ieși, pentru că prietenele mele sunt măritate, sunt fiecare la casa lor ori muncesc foarte mult. E foarte greu. Proiectul a pornit dintr-o idee personală, dintr-o nevoie personală. Văzând că foarte multă lume are aceeași nevoie, am zis: «Hai să vedem ce iese din asta!»”

E sau nu vinovată Raluca Pastramă?!

Cum funcționează comunitatea Ralucăi Pastramă

Deocamdată, proiectul nu are o platformă proprie. Raluca a început să strângă persoane interesate pe TikTok și într-un grup de WhatsApp. Acolo le transmite informații despre activitățile pregătite.

„Deocamdată am creat comunitatea pe TikTok. Am un grup pe WhatsApp și îi am pe toți oamenii cărora le comunic ce urmează să se întâmple. Sunt la început și, cumva, trebuie să începi. Nu am platformă. Vreau să-i țin pe un grup, ca să-i pot ține eu sub control. Am primit oferte din diaspora. Oamenii mă roagă să fac cumva să-i strâng și de acolo, sau din Brașov, sau din Iași. Îți dai seama, eu abia încep. Ușor, ușor mă mișc.”

Raluca Pastramă nu vrea ca petrecerile să devină un loc pentru aventuri de-o noapte

„Tocmai asta le-am spus în videoclipurile mele. Oameni buni, ceea ce fac eu este pentru a ne cunoaște, pentru a socializa, pentru a reuși să ne facem prieteni. Am repetat chestia asta în videoclipuri, ca să nu se înțeleagă că o fac pentru a vă combina. Poți pleca cu o prietenă, poți pleca cu un prieten. Nu trebuie neapărat să vii echipat cu ideea că îți găsești jumătatea, pentru că nu poți să știi așa ceva. Astea sunt lucruri care se întâmplă. (…) Totul va fi contra cost, că nu am cum altfel. Ai mâncare, băutură, DJ, dansatori, salon, totul. Unde te duci vreodată să te distrezi undeva și să nu plătești?”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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