Gabriela Cristea, în vacanță cu Tavi Clonda de ziua ei de naștere. Ce destinație au ales

Gabriela Cristea/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gabriela Cristea și-a sărbătorit ziua de naștere, iar cu această ocazie a plecat într-o escapadă romantică alături de soțul ei, Tavi Clonda. Vacanța nu a început așa cum au plănuit și asta pentru că zborul a avut o întârziere de câteva ore. Chiar și așa, în final au ajuns la destinație, iar prezentatoarea TV a împărtășit totul cu urmăritorii ei. 

Vedeta a povestit în mediul online că ea și soțul ei au plecat în vacanță. Cei doi au ales și de această dată locul lor de suflet, mai exact Italia. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au aterizat luni seară, însă după patru ore de întârziere. Totuși, ora nu i-a oprit să se ducă la supermarket și să cumpere mâncare pentru micul dejun. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Unde au plecat Gabriela Cristea și Tavi Clonda în vacanță

Luni, 26 octombrie, Gabriela Cristea a împlinit 52 de ani. Ziua a fost agitată, deoarece cei doi au avut multe pregătiri de făcut înainte de plecare. Drumul nu a fost unul ușor. Dimpotrivă, a fost marcat de nervi și peripeții.

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Compania aeriană a anunțat că zborul are o întârziere de patru ore, ceea ce a făcut ca vedeta și soțul ei să ajungă la destinație mai târziu decât sperau. Ea a povestit pe pagina sa de socializare prin ce a trecut.

„După 3h și 45 minute întârzierea am plecat, în sfârșit, spre vacanța de ziua mea. Practic am schimbat tot programul, dar nu ne plângem”, a transmis Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Marți dimineață, în schimb, prezentatoarea TV a venit cu o actualizare a situației. Aceasta a mărturisit că oficial a început vacanța și, chiar dacă au ajuns târziu în Abruzzo, Italia, au decis să meargă la supermarket pentru a se bucura de un mic dejun copios.

Gabriela Cristea/ sursa foto: social media

Gabriela Cristea/ sursa foto: social media

„Bună dimineața din Abruzzo! A început vacanța părinților. Aseară am ajuns foarte târziu, dar tot ne-am oprit la market pentru că mie îmi place ca dimineața în Italia să mâncăm aici, acasă. Am luat, ca de obicei, ce ne place nouă pentru micul-dejun pe care îl facem aici, în Italia. Uite ce platou, și frumos, și gustos. Poftă bună!”, a transmis Gabriela Cristea.

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