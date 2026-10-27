În ce relații au rămas Valerie Lungu și Mirela Vaida după Asia Express. De la ce a pornit scandalul între ele, de fapt

Participarea la Asia Express 2026 le-a pus la încercare răbdarea mai multor concurenți, iar printre momentele tensionate s-a numărat și întâlnirea dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu. Cele două au ajuns să formeze o echipă temporară după schimbarea partenerilor, însă colaborarea lor nu a fost lipsită de conflicte.

Unul dintre cele mai dificile momente a avut loc în timpul căutării unui loc în care să înnopteze. După un incident petrecut în casa unei familii locale, cele două au fost nevoite să plece în toiul nopții și să se cazeze la hotel. Chiar dacă au început colaborarea cu stângul, Mirela Vaida și Valerie Lungu au reușit să ducă probele la bun sfârșit și să ajungă în fața Irinei Fodor, unde au povestit experiențele prin care au trecut.

Ce a spus Valerie Lungu despre Mirela Vaida

La câteva luni după încheierea filmărilor, Valerie Lungu a vorbit despre relația cu prezentatoarea TV și a demonstrat că tensiunile din competiție nu i-au schimbat părerea bună despre aceasta. Influencerița a recunoscut că Mirela a enervat-o uneori, în special pentru că vorbea foarte mult și îi era greu să intervină în conversații. Totuși, a explicat că lipsa de răbdare a fost principala cauză a conflictului dintre ele.

„Deci, din punctul meu de vedere, Mirela este o persoană foarte talentată, are glumele la ea, femeia, deci, efectiv, mă, enervat, m-a enervat pe mine că nu mă lăsa să vorbesc, pentru că ea vorbește foarte mult și cumva știu asta că mi-a zis-o și Oana, «vezi că la ea trebuie să vorbești când ea își trage respirația» și atunci, na, eu nu sunt genul ăla de om, vorbesc cu el, vorbesc și eu și tu și așa mai departe. E, un moment aici unde nu ne-am înțeles noi cel mai bine și cumva, cred că aici a fost și momentul nostru de ceartă și partea culminantă, că n-am avut răbdare una cu cealaltă, foarte simplu.”, a spus Valerie Lungu pe Tiktok.

Mai mult, tânăra a avut numeroase cuvinte de laudă la adresa prezentatoarei, pe care o consideră o femeie inteligentă, talentată și puternică. Valerie Lungu a mărturisit că a fost impresionată de cariera pe care Mirela și-a construit-o, de familia sa și de capacitatea de a excela în mai multe domenii.

„E, am trecut noi prin etapa asta, ne-am cunoscut, mi-a spus ea viața ei, mi-a spus eu și viața mea și a dat seama că practic tot ce am făcut în viața asta a fost de una singură și ea la fel și cumva ea și-a regăsit în mine. Eu m-am uitat la ea și am zis că, băi, mi-aș dori să am o carieră atât de succes ca ea și să fiu o femeie atât de puternică, cu o familie frumoasă și așa mai departe, să am talentul ei care e și voce, e și actriță, e și la televiziune, trebuie să le poți să le faci pe toate și dacă ești prost nu le faci, dar ea este foarte deșteaptă, a știut în viața ei ce vrea și a obținut. Iar celor care nu vă place, încercați să faceți ca ea, dacă nu ați putut, înseamnă că a fost ea mai deșteaptă decât voi.”, a mai spus influencerița.

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