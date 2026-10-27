Alex Gîlcă, mesaj pentru cei care o critică pe Valerie Lungu: „Nu vă dă dreptul”

Valerie Lungu a revenit în centrul atenției odată cu participarea la Asia Express, iar influencerița se pare că nu a lăsat o impresie prea bună. Atitudinea sa din cadrul emisiunii a fost criticată dur, iar de o perioadă mesajele de hate curg la adresa sa. Sătul să vadă jignirile adresate soției sale, Alex Gîlcă a răbufnit. Acesta i-a sărit în apărare și a avut un mesaj clar pentru toți cei care îi critică partenera.

După ce și-au sudat relația la Asia Express, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare. După o poveste de dragoste ce durează de aproximativ 3 ani, o cerere în căsătorie în Italia, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție în urmă cu doar câteva săptămâni. Iar cum legătura dintre ei este mai strânsă ca niciodată, Alex Gîlcă nu mai suportă să vadă toate criticile ce vin la adresa soției sale.

Alex Gîlcă a răbufnit

O parte din fanii emisiunii Asia Express nu au apreciat deloc comportamentul Valeriei Lungu. În cadrul show-ului de la Antena 1, influencerița a avut parte de câteva conflicte cu unii dintre colegi, iar atitudinea ei nu a fost una prea prietenoasă. Așa că nu a durat mult până când au apărut și criticile la adresa sa.

Acum Valerie Lungu se confruntă cu un val mare de hate, iar soțul ei a luat atitudine. Sătul de critici, acesta a transmis un mesaj în apărarea partenerei sale. Alex i-a condamnat pe cei care îi judecă soția fără să o cunoască personal.

De asemenea, în mesajul transmis, concurentul Asia Express i-a făcut și o declarație impresionantă de dragoste influenceriței. A vorbit despre calitățile pe care aceasta le are și despre felul în care l-a susținut și i-a fost alături mereu.

„O femeie mai ambițioasă și mai puternică nu am cunoscut. V-o prezint pe soția mea. Voi vedeți momente la televizor și pe social media. Eu cunosc omul de lângă mine, sufletul ei bun și felul în care mi-a fost mereu alături. Femeia aceasta mi-a schimbat viața, iar pentru asta o voi iubi și o voi respecta mereu. Unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la ea este că spune lucrurilor pe nume. Spune ce gândește și nu se preface doar ca să fie pe placul tuturor. Uneori, sinceritatea deranjează mai mult decât o minciună spusă frumos. Nu vă cer să o iubiți așa cum o iubesc eu. Dar faptul că nu vă place nu vă dă dreptul să o jigniți. Puteți avea o părere despre ceea ce vedeți, fără să uitați că în spatele ecranului este un om. Iar ție, iubirea mea, îți spun atât: știu cine ești, știu ce suflet ai și sunt mândru că îmi ești soție”, a scris Alex Gîlcă, în mediul online.

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Foto: Instagram