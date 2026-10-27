Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Nume importante din viața publică sunt prezente la funeraliile fostului șef al Stelei

Zi tristă pentru lumea fotbalului românesc și nu numai! Viorel Păunescu este condus marți, 27 octombrie, pe ultimul drum, după ce s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Familia, prietenii și cei care l-au cunoscut vin să-și ia rămas-bun de la fostul președinte al Stelei, una dintre figurile importante din istoria recentă a clubului din Ghencea, dar și a vieții publice din ultimii ani.

Viorel Păunescu va fi înmormântat astăzi, în jurul orei 14:30, la Cimitirul Bellu. În ultimele zile apropiații i-au adus un ultim omagiu la Biserica Sfântul Elefterie Vechi. Printre cei care au venit la priveghi s-au numărat Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu, Gino Iorgulescu și Viorel Hrebenciuc, dar și alte nume cunoscute din sport și din lumea mondenă.

Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum

UPDATE – ora 11:55

Familia și apropiații lui Viorel Păunescu încep să apară la Biserica Elefterie Vechi. Bobby și Răzvan sunt primii reprezentanți ai familiei Păunescu ajunși la locul unde urmează să aibă loc slujba de înmormântare.

UPDATE – ora 11:40

Mai mulți oameni de fotbal au ajuns deja la Biserica fântul Elefterie Vechi pentru a participa la slujba de înmormântare. Marius Lăcătuș, fostul căpitan al Stelei, dar și frații Ioan și Victor Becali sunt primii sosiți la lăcașul de cult.

Slujba de înmormântare a fostului conducător al Stelei este programată la ora 13:00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi din București. Ulterior, ceremonia va continua la Capela Cimitirului Bellu, unde este programată înhumarea, începând cu ora 14:30. Printre cei așteptați să-i aducă un ultim omagiu se numără oameni de fotbal care au colaborat cu Viorel Păunescu de-a lungul anilor. De asemenea, Păunescu este o figură arhicunoscută în lumea showbizului. Înainte și după Revoluție a fost unul dintre oamenii care au condus faimosul bar Melody, locul de întâlnire a întregii protipendade a Capitalei.

Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu, Dumitru Dragomir sau Corina Chiriac, la căpătâiul lui Viorel Păunescu în ultimele zile

Moartea lui Viorel Păunescu a îndurerat persoane importante din fotbalul românesc, mai ales pe cei care au lucrat alături de el în perioada în care a condus clubul Steaua București.

Victor Pițurcă s-a numărat printre cei care au venit să-și ia rămas-bun de la fostul oficial al roș-albaștrilor. Cei doi au colaborat în perioada 1998–2003, când Păunescu s-a aflat la conducerea clubului.

La priveghi a fost prezent și Anghel Iordănescu, un alt nume important din istoria Stelei și a echipei naționale. Cei doi au fost surprinși discutând în biserică, într-o atmosferă apăsătoare.

De asemenea au fost prezente mai multe personalități din sport și din lumea publică. Printre acestea s-au numărat Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, fostul internațional Ciprian Marica, Camelia Potec, Corina Chiriac și Mirabela Dauer sau Dumitru Dragomir.

Viorel Hrebenciuc i-a adus un ultim omagiu vechiului său prieten. La ieșirea din biserică, acesta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Viorel Păunescu de-a lungul anilor.

„A fost un prieten foarte bun de-al meu, lucrez cu el din 1992. Totul are un sfârșit, i-a venit și lui sfârșitul, viața merge înainte”, a declarat Viorel Hrebenciuc la priveghi.

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Victor Pițurcă, Anghel Iordănescu și Viorel Hrebenciuc, îndurerați la priveghiul lui Viorel Păunescu: „I-a venit și lui sfârșitul”