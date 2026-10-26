Marian Grozavu nu mai e un bărbat singur! O tânără misterioasă i-a furat inima: „Ea e la un nivel mare”

Marian Grozavu nu mai este un bărbat singur! După despărțirea de Bianca, fostul concurent de la Insula Iubirii pare că simte din nou fluturași în stomac. Deși este devreme deocamdată să vorbim despre o relație în adevăratul sens al cuvântului, Marian și cea care l-a făcut să cadă în mrejele ei par să fie pe drumul cel bun. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, afaceristul a dat detalii despre noua lui iubită.

Pe strada fostului concurent de la Insula Iubirii a răsărit soarele, din punct de vedere sentimental. După dezamăgirea pe care a trăit-o în fosta relație, acum pare că lucrurile încep să se așeze. A cunoscut o domnișoară misterioasă, care i-a furat inima. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Marian Grozavu: „Nu mai vreau să zbor din floare-n floare”

Marian Grozavu: Mi-aș dori ca următoarea relație pe care o voi avea să fie și ultima. Nu mă mai arunc cu capul înainte, că tot ce zboară se mănâncă, trebuie să fie o persoană matură, pentru că îmi doresc o familie. Nu mai vreau să zbor din floare în floare, am trecut de acea etapă a vieții.

CANCAN.RO: Dar ești acum în tatonări cu cineva?? E cineva care ți-a atras atenția?

Marian Grozavu: Sunt în cunoaștere cu cineva, dar orice început e frumos, însă până ajungi să cunoști acea persoană cu adevărat, durează.

CANCAN.RO: Dar de cât timp vorbiți?

Marian Grozavu: De o perioadă destul de scurtă. E la început totul. Cam de o săptămână. Nu mai cad în capccane, sunt foarte atent, nu mai vreau să trec prin ce am trecut. M-am irosit patru ani din viață.

CANCAN.RO: Dar e persoană publică?

Marian Grozavu: E semi-publică.

CANCAN.RO: E influencer?

Marian Grozavu: Nu, nu, e la nivel mai mare, ei nu îi place să apară, face parte dintr-un cerc foarte restrâns.

CANCAN.RO: E un domeniu mai nișat?

Marian Grozavu: Foarte nișat.

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