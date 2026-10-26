România produce jumătate din cantitatea UE. Fructul care a ajuns la 60 de lei kilogramul

România rămâne lider în Uniunea Europeană la producția de nuci, chiar dacă seceta și canicula au redus ușor recolta din acest an. În piețe, românii continuă să aleagă nucile autohtone, unde un kilogram de miez se vinde cu până la 60 de lei, în timp ce în supermarketuri se găsesc și produse din import. Cei care dețin livezi își strâng în această perioadă recoltele și își pregătesc proviziile pentru iarnă.

România își păstrează poziția de lider european la producția de nuci, după ce suprafețele cultivate s-au extins semnificativ în ultimii zece ani. Potrivit estimărilor, producția din acest an va ajunge la 59.000 de tone, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din producția totală a Uniunii Europene. Deși recolta este cu 2% mai mică decât anul trecut din cauza secetei și a caniculei, țara noastră continuă să ocupe primul loc în clasamentul producătorilor europeni.

Seceta a afectat perioada de maturare a nucilor

Reprezentanții din agricultură spun că temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din ultimele luni ale verii au influențat producția din acest an.

„Am avut o producţie bună. cu 2-5% mai mică faţă de anul precedent din cauza secetei pronunţate la sfârşitul verii din august-septembrie, când era perioada de maturare a nucilor”, a declarat Valentin Priporeanu, directorul Direcției Agricole Gorj.

O parte importantă a recoltei ajunge pe piețele externe. Anul trecut, România a exportat miez de nucă în valoare de peste 34 de milioane de dolari. Cele mai importante destinații au fost Germania, Austria, Olanda și Franța, notează ObservatorNews.

Nucile românești, preferate de consumatori

În piețe, prețul nucilor variază între 40 și 60 de lei pe kilogram. În supermarketuri se găsesc și nuci din import, care sunt cu aproximativ șase lei mai ieftine.

„Nucile noastre româneşti au avut calitate, mai gustoase, cu mult ulei. Sunt mai gustoasă decât ale străinilor”, a declarat un consumator.

Proprietarii de livezi își pregătesc proviziile pentru iarnă

În multe gospodării, perioada de recoltare este în desfășurare. Oana Păunescu, care deține o livadă proprie, spune că recolta din acest an va putea fi păstrată pentru o perioadă îndelungată.

„Am avut ceva noroc, am avut nuci în grădină anul acesta, se depozitează în lăzi, după ce le vom desface de coaja aceasta şi se păstrează foarte frumos pe toată perioada anului, chiar până toamna viitoare”, a declarat Oana Păunescu.

Nucile sunt folosite frecvent în deserturile pregătite în gospodării, iar rețetele transmise din generație în generație continuă să fie păstrate. Medicii recomandă consumul de nuci ca gustare, arătând că acestea contribuie la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea memoriei și la combaterea stresului.

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