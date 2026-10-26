Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei. Satul care atrage tot mai mulți români

Casele cu grădină se vând la prețuri surprinzător de mici într-un sat din apropierea României, unde o locuință poate fi cumpărată chiar și cu aproximativ 11.650 de lei. Localitatea Ujiraz, din județul Hajdú-Bihar, a început să atragă atenția inclusiv cumpărătorilor străini, datorită costurilor reduse ale proprietăților.

Cu o populație de aproximativ 400-500 de locuitori, Ujiraz este considerat satul cu cele mai mici prețuri la locuințe din această regiune a Ungariei. Potrivit datelor platformei imobiliare ingatlan.com, prețul mediu pe metru pătrat este de aproximativ 250 de lei, mult sub valorile întâlnite în majoritatea localităților.

Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei

În contextul creșterii prețurilor de pe piața imobiliară, existența unor proprietăți care pot fi cumpărate la prețul echivalent al unei chirii lunare pare neobișnuită. Cu toate acestea, Ujiraz reprezintă una dintre excepțiile de pe piața rezidențială din Ungaria.

Un localnic care lucrează în Austria și revine frecvent în sat a declarat că a achiziționat în trecut două proprietăți în Ujiraz. Pentru una dintre ele a plătit aproximativ 11.650 de lei, iar pentru cealaltă aproximativ 19.000 de lei.

Potrivit acestuia, locuințele dispuneau de utilități precum apă, gaz și energie electrică. Una dintre proprietăți includea și un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Satul care atrage tot mai mulți români

Deși prețurile de achiziție au fost reduse, proprietățile au necesitat lucrări de renovare pentru a deveni confortabile. Proprietarul a precizat că investițiile realizate ulterior s-au ridicat la aproximativ 87.000 de lei.

În ultimii ani, satul a început să fie remarcat de persoane care caută o locuință într-o zonă liniștită, departe de aglomerația marilor orașe. În același timp, proprietățile ieftine au atras interesul unor cumpărători din străinătate.

Printre cei care au achiziționat sau au manifestat interes pentru locuințele din Ujiraz se numără și cetățeni români și germani.

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