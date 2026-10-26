Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei. Satul care atrage tot mai mulți români

Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei. Satul care atrage tot mai mulți români
Casă în sat. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Casele cu grădină se vând la prețuri surprinzător de mici într-un sat din apropierea României, unde o locuință poate fi cumpărată chiar și cu aproximativ 11.650 de lei. Localitatea Ujiraz, din județul Hajdú-Bihar, a început să atragă atenția inclusiv cumpărătorilor străini, datorită costurilor reduse ale proprietăților.

Cu o populație de aproximativ 400-500 de locuitori, Ujiraz este considerat satul cu cele mai mici prețuri la locuințe din această regiune a Ungariei. Potrivit datelor platformei imobiliare ingatlan.com, prețul mediu pe metru pătrat este de aproximativ 250 de lei, mult sub valorile întâlnite în majoritatea localităților.

Locul unde îți poți cumpăra o casă cu doar 12.000 de lei

În contextul creșterii prețurilor de pe piața imobiliară, existența unor proprietăți care pot fi cumpărate la prețul echivalent al unei chirii lunare pare neobișnuită. Cu toate acestea, Ujiraz reprezintă una dintre excepțiile de pe piața rezidențială din Ungaria.

Un localnic care lucrează în Austria și revine frecvent în sat a declarat că a achiziționat în trecut două proprietăți în Ujiraz. Pentru una dintre ele a plătit aproximativ 11.650 de lei, iar pentru cealaltă aproximativ 19.000 de lei.

Potrivit acestuia, locuințele dispuneau de utilități precum apă, gaz și energie electrică. Una dintre proprietăți includea și un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Satul care atrage tot mai mulți români

Deși prețurile de achiziție au fost reduse, proprietățile au necesitat lucrări de renovare pentru a deveni confortabile. Proprietarul a precizat că investițiile realizate ulterior s-au ridicat la aproximativ 87.000 de lei.

În ultimii ani, satul a început să fie remarcat de persoane care caută o locuință într-o zonă liniștită, departe de aglomerația marilor orașe. În același timp, proprietățile ieftine au atras interesul unor cumpărători din străinătate.

Printre cei care au achiziționat sau au manifestat interes pentru locuințele din Ujiraz se numără și cetățeni români și germani.

CITEŞTE ŞI: Țara din Europa care a urcat pe primul loc la relocare în 2026. Românii se pot muta fără viză

Un cuplu din Spania își deschide casa pentru străini! Ce condiție trebuie respectată pentru cazarea gratuită

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a făcut Diana Buzoianu cu pisica devenită populară. Ce decizie a luat după ce s-a schimbat Guvernul
Ce a făcut Diana Buzoianu cu pisica devenită populară. Ce decizie a luat după ce s-a schimbat Guvernul
Accident cu un autobuz plin de pasageri în România. 37 de persoane se aflau în vehicul
Accident cu un autobuz plin de pasageri în România. 37 de persoane se aflau în vehicul
Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026, potrivit lui Neti Sandu. Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă
Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026, potrivit lui Neti Sandu. Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă
Alertă medicală în Brașov! Boala care a umplut camerele de gardă ale spitalelor
Alertă medicală în Brașov! Boala care a umplut camerele de gardă ale spitalelor
Sfântul Dumitru 2026, tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci azi, 26 octombrie
Sfântul Dumitru 2026, tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci azi, 26 octombrie
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Adevarul
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
Mediafax
Român întors acasă din Spania explică primul lucru care l-a lăsat MUT DE UIMIRE
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Click.ro
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Gandul.ro
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.