Un cuplu din Spania își deschide casa pentru străini! Ce condiție trebuie respectată pentru cazarea gratuită

Un cuplu din nord-vestul Spaniei oferă cazare gratuită persoanelor dispuse să îi ajute cu activitățile gospodărești și întreținerea proprietății.

Oferta a fost publicată pe platforma Workaway și este destinată celor care vor să petreacă o perioadă în Valdoviño, localitate din provincia A Coruña, aflată la câteva minute de plajele cunoscute din zonă.

Un cuplu din Spania își deschide casa pentru străini

Sindy și Marco caută voluntari care să contribuie la diverse activități, în principal grădinărit, îngrijirea animalelor și lucrări de întreținere.

„Vom lucra împreună 4-5 ore pe zi, cinci zile pe săptămână”, au precizat cei doi în anunțul publicat pe Workaway.

O mare parte dintre sarcini sunt legate de grădină. Gazdele au nevoie de ajutor pentru tăierea pomilor fructiferi, îndepărtarea unor arbori și plantarea altora. De asemenea, voluntarii vor avea grijă de găinile din gospodărie și de o pereche de rațe. Activitățile pot varia în funcție de condițiile meteo, dar și de aptitudinile sau interesele celor care aleg să participe.

În schimbul ajutorului oferit, Sindy și Marco pun la dispoziție o locuință independentă pentru două persoane. Casa dispune de un dormitor, baie privată și bucătărie complet utilată. Proprietatea include și spații exterioare destinate relaxării.

Locuința se află în apropierea plajelor A Frouxeira, Pantín și Baleo, cunoscute pentru condițiile favorabile practicării surfingului. Zona găzduiește și competiții internaționale dedicate acestui sport.

Ce condiție trebuie respectată pentru cazarea gratuită

Persoanele care dețin un autoturism pot explora mai ușor împrejurimile, însă în apropierea proprietății există și legături de transport cu autobuzul. Gazdele susțin că, din când în când, pot organiza vizite sau excursii împreună cu voluntarii.

Pe lângă experiența de a locui aproape de ocean, cei care ajung în Valdoviño pot exersa și limbi străine. Sindy și Marco vorbesc spaniolă și italiană, iar Marco cunoaște și limba germană. Ambii au cunoștințe de bază de franceză și engleză.

Sindy și Marco s-au mutat în Valdoviño în urmă cu patru ani, după ce au renunțat la locurile de muncă pe care le aveau în Elveția. Au ales să se stabilească în această zonă datorită apropierii de ocean și peisajelor locale.

Profilul lor de pe Workaway are 17 recenzii, toate cu punctaj maxim. Foștii voluntari au apreciat condițiile de cazare și experiența petrecută alături de gazde. Unii au povestit că au participat la amenajarea grădinii, inclusiv la construirea unor alei și scări, și că activitățile au fost îmbinate cu momente de relaxare și descoperire a regiunii.

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