Două case și 1.500 mp de teren, la doar 56.200 de lei! Satul din România unde se vinde proprietatea

Două case și 1.500 mp de teren, la doar 56.200 de lei! Satul din România unde se vinde proprietatea
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Proprietate. Foto: ANAF
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O proprietate din satul Dârvari, județul Mehedinți, a fost scoasă la licitație de Agenția Națională de Administrare Fiscală, având un preț de pornire de 56.200 de lei. Imobilul este nelocuit și se află într-o stare care necesită lucrări de renovare, însă pachetul include două case, două anexe gospodărești și un teren generos de 1.500 de metri pătrați.

Potrivit datelor din anunțul de vânzare, una dintre locuințe a fost construită în anul 1929 și are o suprafață desfășurată de 59 de metri pătrați. Clădirea este compartimentată în două camere și un beci. Cea de-a doua casă, ridicată în 1954, are o suprafață de 45 de metri pătrați și este alcătuită din două camere și o prispă închisă.

Satul din România unde se vând două case și 1.500 mp de teren, la doar 56.200 de lei

Pe lângă cele două construcții destinate locuirii, proprietatea cuprinde și o anexă de 42 de metri pătrați, utilizată ca magazie și grajd, precum și un pătul din lemn cu o suprafață de 18 metri pătrați. Întregul ansamblu este amplasat pe un teren de 1.500 de metri pătrați, situat în localitatea Dârvari din județul Mehedinți.

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Construcțiile sunt realizate din materiale tradiționale, respectiv paiantă și chirpici, iar starea actuală a acestora impune investiții suplimentare pentru reabilitare și modernizare. Conform informațiilor publicate în documentația licitației, asupra imobilului nu sunt cunoscute sarcini care să afecteze procedura de vânzare.

Prețul de evaluare al proprietății este identic cu prețul de pornire al licitației, respectiv 56.200 de lei. Pentru a putea participa la procedură, persoanele interesate trebuie să achite o taxă de participare în valoare de 5.620 de lei. Vânzarea este organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți.

Conform calendarului publicat de autorități, licitația se desfășoară în perioada 9-19 octombrie 2026, participanții fiind obligați să se autentifice și să urmeze pașii necesari înscrierii în procedură.

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