Casă cu patru dormitoare, scoasă la vânzare pentru doar 6 lei! Motivul pentru care nimeni nu o poate locui

O casă spațioasă, cu patru dormitoare, a fost scoasă la vânzare pentru doar 6 lei. Deși are numeroase avantaje, locuința evaluată la 525.000 de lire sterline are un singur imepdiment: nu poate fi locuită.

Casa este situată pe strada Foxcote, din St. Leonards-on-Sea, East Sussex. Locuința dispune de două livinguri, o bucătărie cu o zonă de luat masa, un hol spațios și o toaletă la parter. Potrivit The Sun, a fost scoasă la licitație, iar prețul de pornire este 1 liră sterlină, ceea ce înseamnă doar 6 lei. Cu toate acestea, nu poate fi locuită din cauza unui Ordin de Interzicere a Ocupării impus în anul 2024.

Motivul pentru care nimeni nu poate locui în casă

Pe lângă numeroasele camere, grădina dispunea și de o piscină spectaculoasă, dar care a fost distrusă în anul 2024. Totul s-a întâmplat din cauza unei alunecări de teren. O porțiune de teren s-a prăbușit cu 15 metri pe o pantă abruptă, astfel că s-au provocat daune considerabile.

La un moment dat, grădina a fost refăcută, iar structura casei a fost monitorizată atent. Cu toate acestea, autoritățile au impus un Ordin de Interzicere a Ocupării, deci în prezent nu poate fi utilizată ca spațiu de locuit.

Casa a fost scoasă la licitație

Locuința va fi scoasă la licitație în data de 29 octombrie prin intermediul BTG Eddisons Property Auctions, fără o rezervă de preț. Acest lucru înseamnă că poate fi cumpărată chiar și cu 1 liră sterlină, adică 6 lei.

Richard Worrall, un licitator și consultant BTG Eddisons a explicat că este o situație neobișnuită, mai ales că proprietarii au investit enorm pentru a-și construi casa mult visată.

„Este mare păcat pentru cuplul care a cumpărat această casă. Au investit resurse semnificative pentru a o transforma în locuința lor ideală, dar un eveniment neașteptat a schimbat totul”, a declarat Richard Worrall.

Pe de altă parte, el a precizat că este o ocazie unică pentru investitorii dispuși să preia proiectul. Cu atât mai mult că orașul oferă legături importante de transport către Londra, ceea ce este atractiv pentru finanțatori.

„Dacă situația poate fi rezolvată în cele din urmă și modernizarea finalizată, viitorul proprietar ar putea avea o casă de jumătate de milion de lire pentru o fracțiune din prețul inițial”, a mai spus el.

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