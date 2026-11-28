Fiicele lui Sile Cămătaru au răbufnit în mediul online. Sara și Rebec fac acuzații la adresa autorităților și își apără tatăl. Cele două spun că au ajuns la limită și că își doresc doar să ducă o viață liniștită alături de tatăl lor. Mai mult, cele două au spus clar că Sile Cămătaru nu este vinovat de nimic și nu se vor lăsa până nu îi vor face dreptate.

Frații Ion Balint (Nuțu Cămătaru) și Vasile Balint (Sile Cămătaru) au fost arestați preventiv în data de 26 noiembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT. Anchetatorii îi cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și supunerea la muncă forțată. Alături de cei doi, alți șapte inculpați din anturajul lor au ajuns în spatele gratiilor.

Fiicele lui Sile Cămătaru sar în apărarea tatălui lor

Fiicele lui Sile Cămătaru au ieșit în față și își strigă revolta în mediul online. Sara Balint, fiica cea mică a lui Sile Cămătaru, a explodat și a spus că familia ei a ajuns la limită. Mai mult, aceasta spune că „cineva” are ceva cu familia ei și de asta tatăl ei este, din nou, în spatele gratiilor.

„Ce trebuie să facem ca să trăim? Noi suntem miliardarii țării care jecmănim lumea? Suntem prea avuți? Pentru noi e o altă lege. Suntem disperați. Cine are ce are cu noi, vă promitem că plecăm. Cât mai plătim pentru numele ăsta? (…) Oamenii ăștia nu au încercat să se impună. Tatăl meu nu a făcut altceva decât să se adapteze la situația care era pe timpul ăla”, a spus Sara Balint, în cadrul unui live pe TikTok.

De asemenea, Rebeca Balint a mărturisit că familia ei nu mai poate face față la tot ce se întâmplă. Aceasta cere la rândul ei dreptate și susține cu tărie nevinovăția tatălui ei, care, spune ea, este mai cuminte ca un copil mic.

„Nu putem să facem față la ceea ce se întâmplă. Tatăl meu este bătrân, nu a făcut altceva decât să-și vadă de treaba lui. E mai cuminte ca un copil, e mai corect decât judecătorul. Vreau să fim lăsați în pace, vrem dreptate. Vrem o viață liniștită. Plecăm și o luăm de la capăt. Vrem să fim o familie normală. Avem nepoți care plâng după bunicul lor. Tatăl meu nu făcea decât să stea cu noi în casă și să se bucure de nepoții lui”, a declarat și Rebeca.

„Dacă ne lăsați în pace, plecăm din țara aceasta”

Fiicele lui Sile Cămătaru promit că vor face tot ce le stă în putință să își aducă tatăl acasă. Vor face petiții, iar avocații lor nu se vor lăsa până nu vor rezolva tot. Iar după ce Sile Cămătaru ajunge din nou în sânul familiei, promit chiar să părăsească România pentru a-și găsi liniștea.

„Zi de zi, seară de seara o să facem live-uri, o să ne punem avocații să iasă la toate emisiunile. Vrem dreptate. Promitem că, dacă ne lăsați în pace, plecăm din țara aceasta. Deci chiar nu mai avem de gând să rămânem aici. Dar ei nu vor să plecăm. Că atunci… Cu cine mai trag paravan? Nu știu dacă facem atâta rău. Vrem să facem petiții. Vrem să facem orice demers care se poate face să… să scăpăm să ne expulzeze”, au mai spus cele două.

CITEȘTE ȘI:

De ce s-au „războit”, de fapt, frații Cămătaru? Nuțu i-a „suflat” afacerea cu manele unei rude, iar Sile a luat foc!

Ce dobândă plăteau lunar cei care se împrumutau de la clanul Cămătaru. Rău-platnicii erau amenințați: „Dacă nu, vin în Canada și te dau în două”