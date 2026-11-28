Andreea Bălan a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce o scoate cel mai tare din sărite la soțul său, Victor Cornea, dar și ce reacție a avut mama ei atunci când l-a văzut pentru prima oară. Artista a povestit și când și-a dat seama că tenismenul este bărbatul alături de care își dorește să îmbătrânească. Se pare că finalurile fericite chiar există și în afara basmelor. După două despărțiri tumultuoase, care au ținut primele pagini ale tabloidelor, blondina și-a găsit, în sfârșit, liniștea sufletească. Ce să mai, Victor a câștigat cel mai important meci din viața sa sentimentală, dar n-a scăpat de micile reproșuri ale soției.

Publicația noastră s-a „furișat” la filmările pentru PROTEVELION și a aflat detalii incendiare din căsnicia Andreei Bălan cu Victor Cornea. Blondina a mărturisit că tenismenul i-a sucit mințile încă de la prima întâlnire și că s-a îndrăgostit nebunește de el. Și stați să vedeți! Artista a recunoscut că actualul soț are mult mai multe calități decât ceilalți bărbați care au trecut prin viața ei. Pe scurt, Victor i-a scos din competiție pe toți predecesorii săi.

Cum defecte are, de fapt, Victor Cornea

Victor Cornea a trecut cu brio și testul soacrei. Andreea Bălan a dezvăluit că mama ei l-a îndrăgit din prima clipă și că a avut mare încredere în relația lor. Dar stați așa, că nici tenismenul nu este chiar bărbatul fără cusur! Deși în căsnicia lor totul este numai lapte și miere, blondina i-a găsit un defect alesului inimii sale: este exagerat de disciplinat. Cum era vorba aia? A, da, ce-i prea mult strică!

„Mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de Victor încă de la prima întâlnire. Ce a avut diferit față de ceilalți? Bunătate, liniște și pace. Mama l-a plăcut foarte mult din prima, pentru că este foarte disciplinat, este sportiv de performanță și pentru că ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere. Victor nu are defecte sau, cel puțin, eu nu știu ce defecte are. Poate că este prea disciplinat”, a povestit Andreea Bălan pentru CANCAN.RO.

Cine este rebela familiei

Fosta membră a trupei Andre ne-a povestit și despre cele două fetițe ale sale, care se pare că seamănă ca două picături de apă doar la capitolul fizic, nu și la temperament. Artista a mărturisit că Ella este adepta ordinii și a disciplinei, în timp ce micuța Clara este rebela familiei, mereu pusă pe năzbâtii. Blondina ne-a dezvăluit și ce sfat de viață le-a dat fiicelor sale încă de la o vârstă fragedă. Și nu este deloc de neglijat, mai ales că vine din partea unei femei care a învățat multe lecții de viață.

„Ambele fetițe seamănă cu mine la caracter, ambele au câte o parte din mine. Ella este extrem de disciplinată, foarte muncitoare și foarte ordonată, iar Clara este copilăroasă și jucăușă, ca un pește, pentru că este în zodia Pești. Le-am sfătuit să își trăiască din plin copilăria, pentru că trece foarte repede. Copilăria este cea mai importantă perioadă a vieții”, a mai spus vedeta.

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Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan și-a dat fetițele la tenis. A spus-o fără ocolișuri, în direct, la TV!