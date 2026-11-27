În ultimii ani, Andreea Bălan s-a concentrat pe dezvoltarea sa personală și spirituală. Deși nu a vorbit prea des despre acest subiect, cântăreața a muncit din greu pentru a evolua. Iar acum a ajuns la o stare de împlinire pe care de mult o căuta. Recent, vedeta a vorbit despre întreg acest proces și a mărturisit că și ședințele de terapie au ajutat-o mult.

În cadrul podcast-ului realizat de Sore, Andreea Bălan a vorbit despre terapie, vindecare și acceptare de sine. Cântăreața a mărturisit că vreme de aproximativ opt ani a mers la terapie, iar acest proces a ajutat-o mult să se dezvolte, să se descopere și să se accepte așa cum este, cu bune și cu rele.

După anii de terapie, în care a învățat cum să se vindece, Andreea Bălan a continuat procesul și pe cont propriu. S-a documentat mult, face meditații și acum poate spune că se află într-un punct în care este, în sfârșit, fericită și împlinită.

„La 27 de ani am început să merg la terapie și am mers încontinuu până la 34-35 de ani. În ultimii ani îmi iau informația foarte simplu. Aleg ce vreau să fac, de la meditații la ce citesc, ce ascult”, a explicat cântăreața.

„Dușmanul” dezvoltării personale

După anii în care a mers constant la terapie, Andreea Bălan a început să își organizeze diferit procesul de dezvoltare personală. Aceasta alege ce metode folosește și ce informații consideră relevante pentru ea.

De asemenea, artista a mai vorbit și despre „dușmanul” dezvoltării personale, cel care îi ține pe mulți prinși într-o buclă. Andreea Bălan spune că scroll-ul infinit pe rețelele sociale este o mare piedică pentru mulți. Conform acesteia, urmărirea a tot felul de clipuri, unele care ne pot influența negativ, ne scade vibrația. Efectele apar imediat, deși mulți dintre noi le ignorăm.

„Scroll-ul ăsta, pentru că nu știi ce urmează, îți dă dopamină. Îți scade vibrația. Începe poate de la ceva mișto, de la algoritmul care îți dă ceea ce urmărești tu, dar la un moment dat îți vine și ceva mai… pur și simplu îți captează atenția. Dacă vezi două, trei, patru, cinci din alea, ție îți scade vibrația și după aia nu știi de ce a doua zi nu-ți iese ceva sau te privești trist sau te doare capul”, a mai spus Andreea Bălan.

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Foto: Instagram